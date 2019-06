Las Reinas del Caribe derrotan a Tailandia en la Liga de Naciones

Las Reinas del Caribe, el equipo de volibol femenino de República Dominicana, superó este miércoles a las locales de Thailandia en un disputado encuentro a 5 sets en la Liga de Naciones.

Las dominicanas ganaron el primer set 31-29, el tercero por 30-28 y el 5to. por 16-14. Perdieron el segundo 13-25 y el cuarto 20-25.

República Dominicana se coloca con marca de 4-4 para el 10mo. lugar de la Liga de Naciones. Tailandia se coloca en 3-5.

El próximo partido de las Reinas del Caribe será este jueves frente a Bulgaria, que está en último lugar con 0-8.

La Liga de Naciones la encabezan Turquia e Italia con 7-1, Estados Unidos 6-1, China y Polonia 5-2, Brasil y Serbia en 4-3.

Dominican Republic ???? now dominates Thailand ???? with 2 sets to1 (31-29, 13-25, 30-28). Will Thailand ???? bounce back to extend this match to 5 sets?@thaivolley_tva@VoleiFemRD#VNL #VNLWomen #InGame #BePartOfTheGame #Volleyball

Join us live at https://t.co/RQp8h4Ny7A pic.twitter.com/auMjuw51Tx