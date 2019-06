Líos en el baloncesto, el beisbol y más

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

hjcbeisbol@hotmail.com

La pista del deporte dominicano está super caliente. Pero, esa calentura viene dada fuera del terreno de juego, es decir de las canchas y los estadios.

.- La selección dominicana de baloncesto está en fuego ardiente permanente por un solo motivo: están en un limbo con sus tres jugadores de alto nivel con miras a la participación del país en el mundial de China en agosto próximo. Angel Delgado, el menos cotizado de los 3 (juega “triple A” de Los Angeles Clippers) parece que tiene un pinche con el gerente general Francisco García, subió un video en instagram diciendo que no estará presente y se ha armado tremendo rebú. García le devolvió fuego y Rafael Uribe declaró ayer que espera que el asunto se solucione entre ambos..Los otros dos, Karl Anthony Towns y Al Horford, siguen en el limbo y la gente pidiendo que se decidan. ¿Cuál es el problema? Que ellos son solamente tres. En el beisbol, por ejemplo, no existe ese problema pues hay 100 candidatos para Dominicana. Hay que entender que tanto Towns como Horford son figuras notables de sus equipos NBA, tienen grandes contratos, y para jugar en la selección de su país no es tan fácil. No solo es asunto de “seguros”, también está el mismo sentimiento del jugador pues siempre hay riesgos. Desde luego, si dicen que no de seguro una parte de los fanáticos le pondrán un sello de “traidores” a la patria. Eso es incorrecto porque es opción del jugador. Cuando el basket tenga 100 opciones eso no sucederá.

.- ¿Y qué de Licey? Oh, los azules ganan todos sus pleitos en la justicia, tienen una magia, y quien los demande sabe que va a perder. El tema es que el grupo de Josín Busto y Eric Raful puso la demanda para que repusieran los 50 expulsados, pero esa audiencia se conocerá el 9 de julio. Mientras, intentaron que un juez impidiera las elecciones de este martes 4 de junio, y hubo negativa. Por tanto, si Licey quiere hará sus comicios hoy, aunque habrá un esfuerzo de que no lo hagan .. El grupo opositor tiene una instancia vía acto de alguacil, pero sospecho que los azules no le harán caso a eso. Los liceístas, con el Dr. Ricardo Ravelo a la cabeza, no están “nada fácil” en las cortes. Ganan todos los pleitos. (Lea más en listindiario.com).

DE INTERES: En el otro litoral, el de Santiago, los asuntos dizque están bajo control, pero no tanto.. La asamblea eleccionaria de una nueva directiva está muy cerca, el 14 de este mes, y los aprestos internos están super calientes..El domingo, las Aguilas emitieron un comunicado diciendo que nada tienen que ver con las acciones del fenecido Héctor Marrero , y que ese problema pertenece a otros. Naturalmente, los abogados de las partes tienen la última palabra…. Anoche empezó el draft de MLB para peloteros nacidos en Estados Unidos, y la primera selección correspondió a los Orioles. Escogieron un receptor llamado Adley Rutschman, de Oregon State, quien batea a las dos manos.. En beisbol no es como en baloncesto, que un primer pick puede cambiar una franquicia. En beisbol se necesita tener un buen equipo por todos lados: muchos jugadores buenos en cada posición, buen pitcheo abridor y de relevo y mucho más. El asunto no es tan simple… Ví que ayer le entregaron su casa a la judoca Estefanía Soriano, de Bayaguana, una promesa desde el año pasado cuando ganó medalla de oro en los Centroamericanos de B arranquilla, Colombia. Bien hecho…Rafael Devers sigue disfrutando un tremendo momento. Fue electo jugador del mes de la Liga Americana con alto promedio de .351, mientras Josh Bell, de los Piratas, fue electo en la Nacional. Bell pegó 12 jonrones en el mes mayo… La situación del venezolano Russell Herrera fue extendida hasta el 17 de este mes, mientras MLB investiga un pleito con su novia…El está en lista “administrativa”…. En volibol, las Reinas del Caribe continúan hoy su actividad en la Liga de Naciones, en Tailandia.. Jugarán contra Turquía, y se supone que ganen….Los Yanquis visitan a Toronto desde hoy, así que estaremos viendo mucho a Vladimir Guerrero Jr…Boston visitará a Kansas City, intentando recuperar el terreno perdido..