Marc Gasol, clave en los Raptors cuatro meses después de su fichaje

AFP

Toronto

A Marc Gasol no le gusta hablar de sí mismo pero el pívot español está en boca de todos por su actuación en el primer partido de la Final de la NBA, apenas cuatro meses después de haber llegado a los Toronto Raptors.

El poste de 34 años, cuyo hermano mayor Pau ganó dos campeonatos con Los Angeles Lakers, anotó 20 puntos y capturó siete rebotes el pasado jueves en el triunfo de los canadienses 118-109 ante los Golden State Warriors en el encuentro inaugural de la Final.

"Hay siempre una sensación de tranquilidad cuando él está sobre la pista. Es muy inteligente, lee muy bien la defensa y es capaz de proteger el aro para nosotros. Es definitivamente genial tenerle con nosotros", aseguró el alero camerunés Pascal Siakam el sábado, en la víspera del segundo juego.

Gasol brilló con una serie de 6/10 en tiros, con 2/4 en lanzamientos de tres puntos.

"Se ha convertido en un muy buen tirador de tres. Es un gran pasador, gran defensor de aro... Eso ha terminado siendo muy importante para ellos", valoró por su parte el escolta de Golden State Klay Thompson.

Los Raptors ejecutaron en febrero, el último día del mercado de fichajes, un traspaso para obtener a Gasol procedente de los Memphis Grizzlies, donde era un ídolo consolidado y una de las figuras más importantes de la historia de su franquicia.

Preguntado acerca de sus sentimientos por disputar su primera Final, Marc denegó que fueran diferentes a otros momentos que ha vivido en la liga norteamericana.

"No me siento cautivado por estas cosas. Simplemente no lo hago. Mi cerebro no funciona de esa forma. Juegas al básquetbol como llevas haciéndolo toda tu vida y es lo más divertido. Debes mantenerte concentrado durante todo el partido para que tu cerebro no pueda distraerse con nada más que con cada posesión", explicó.

Su técnico Nick Nurse, por su parte, destacó el poder mental del español para soportar la presión en los momentos duros.

"Estuvo quizás en uno de los momentos más bajos de su carrera durante estos Playoffs (contra los Milwaukee Bucks en la final del Este). Tuvo (incluso) un partido de 1/9 en el tiro. La gente básicamente lo estaba enterrando. Hablé con él sobre ello. 'Mañana será genial', me contestó", relató el entrenador novato, que ha llevado a los Raptors a la primera Final de su historia.

El ritmo elevado de juego es una de las claves del éxito de los canadienses, pero el aporte defensivo de Gasol ha permitido a sus compañeros brillar en ataque.

"Ha estado genial. Ha defendido al alero, ha cubierto a todos nuestros rivales. Otro jugador inteligente sobre la pista que ha pasado por los altos y los bajos de la NBA. Un veterano que está listo para este momento", lo elogió el estelar Kawhi Leonard.

"Es un verdadero profesional", apuntó el base del equipo Kyle Lowry.

- Mentalidad implacable -

Y es que en vez de ralentizar a los veloces Raptors, Gasol ha sido capaz de aumentar el ritmo lanzando contragolpes a través de su ética defensiva.

"Para ser capaz de correr antes hay que conseguir pararles. Y para ello, debes comunicarte, ser físico, hacer todas esas pequeñas cosas... Ser físico comienza por presionar la pelota. Debes hacerlo todo el tiempo, no puedes relajarte", dijo el español.

Es esa mentalidad implacable la que lo ha convertido en una pieza vital para que los Raptors estén una victoria más cerca de ganar el campeonato.

"Se trata de la mentalidad y de confiar en el compañero que tienes al lado. No puedes sobrerreaccionar. Debes cubrir mucho espacio, hablar mucho, correr mucho", sentenció Gasol, que lucha por unirse a Pau como los primeros hermanos de la historia en conseguir un anillo de campeón.