Nocaut de Ruiz ante Joshua conmociona al mundo amante del boxeo

EFE

CIUDAD MEXICO

La victoria del mexicano Andy Ruiz por nocaut en siete episodios sobre el británico Anthony Joshua le ha dado la vuelta al mundo y lo que para muchos fue una tragedia, para otros fue una hazaña, al menos así lo reseñaron medios de Inglaterra y México tras una jornada llena de emociones e historia en el Madison Square Garden de Nueva York.

“En una pelea realmente memorable en el Madison Square Garden de Nueva York, Ruiz derribó cuatro veces a Joshua en ruta a la detención en siete asaltos, que sorprendió a la famosa arena y le dio al británico su primera derrota como profesional”, escribió BBC Sport. “Pararon la pelea y todo lo que estaba planeado para la glamurosa categoría se fue abajo gracias a un hombre que había sido criticado por su físico”, añadieron.

Mirror catalogó la victoria de Andy como una ‘Sorpresa masiva’ y destacó la historia que logró el mexicano. “Anthony Joshua fue noqueado sensacionalmente por Andy Ruiz en siete rounds en una sorpresa masiva en el Madison Square Garden. Joshua fue a su debut en Estados Unidos como amplio favorito, pero fue derribado cuatro veces antes de que el réferi Michael Griffin parara la pelea por nocaut para Ruiz. Ruiz se volvió loco en el ring al haber hecho realidad su sueño de ser el primer campeón mexicano de peso Pesado”, publicaron.

“Andy Ruiz conmocionó al mundo al noquear a Anthony Joshua por el campeonato de peso Pesado”, tituló The Guardian. “Andy Ruiz causó una de las más grandes sacudidas en la historia de los pesados cuando arruinó el debut estadounidense de Anthony Joshua (…). No fue casualidad. No hubo un golpe de suerte que pudiera ser explicado por un promotor elocuente. Joshua fue boxeado, golpeado y vencido”, externaron.

Mail Online habló de “La pesadilla de Joshua”, al hablar del engañoso físico del mexicano Ruiz que hizo historia. “El mexicano que se suponía iba a ser castigado, quitó al campeón olímpico británico todos sus títulos. Andy Ruiz se convirtió en el primer peso Pesado de su país en ganar el campeonato del mundo”, escribieron.

“El impacto fue casi tan grande como cuando Buster Douglas venció a Mike Tyson. No fue tan grande porque Joshua no había logrado la grandeza de ‘Iron’ Mike, pero memorable porque fue logradapor un guerrero mexicano que habíamos subestimado tontamente por su apariencia física”, consideraron.

En México, los diarios Reforma, El Universal, El Heraldo de México, Récord y Esto le dieron llamado en portada. “Andy Ruiz hizo historia para el boxeo mexicano”, escribió Reforma. “Noqueó a todos los pronósticos y, de paso, también al británico Anthony Joshua, quien le tuvo que dar al ‘gordito’ sus tres cinturones mundiales de peso completo”, añadieron.

“Nocaut a la historia”, encabezó El Universal. “El boxeador Andy Ruiz logró, contra todo pronóstico y estereotipo, convertirse en el primer mexicano en ser campeón mundial de peso pesado al imponerse al británico Anthony Joshua. En un combate que quedará para la historia del boxeo mexicano –nacido en California pero cuyo origen está en Mexicali-, Ruiz noqueó en el Madison Square Garden en el séptimo round a su rival europeo”, apuntaron.

“Nace el Tyson Mexicano”, tituló El Heraldo. “El pugilista mexicoamericano Andy Ruiz Jr. hizo ayer historia al vencer al campeón británico Anthony Joshua, en el mítico Madison Square Garden. Es el primer azteca en lograr un título mundial en la categoría de los pesos pesados, y ahora es triple campeón de los títulos de esta división de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB)”, reseñaron.

Esto encabezó “El mexicano Ruiz, histórico campeón mundial en peso Pesado”, señalando el júbilo que provocó la hazaña. “La espectacular victoria del mexicano Andy Ruiz sobre Anthony Joshua emocionó a todos. El peleador salió con determinación para sorprender a propios y extraños en Nueva York y llevarse el triunfo por nocaut técnico”, escribieron.