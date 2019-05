Blatter acusa "falta de transparencia" de Infantino

AFP

Zúrich

El ex presidente de la FIFA Sepp Blatter, obligado a dimitir en 2015 tras un enorme escándalo de corrupción, denuncia en una entrevista con la Afp "la falta de transparencia" de su sucesor Gianni Infantino, que debe ser relegido el 5 de junio durante el Congreso del ente en París.

Blatter, de 83 años y presidente de la FIFA de 1998 a 2015, tiene abierto un proceso penal en Suiza por gestión desleal, en particular por el polémico pago de dos millones de francos suizos a Michel Platini.

PREGUNTA: Gianni Infantino renunció a disputar el Mundial de 2022 en Qatar con 48 equipos. ¿Era una buena idea?

RESPUESTA: "La FIFA intentó jugar un rol que no era el suyo. En geopolítica, la FIFA puede de vez en cuando ser un actor, pero ser 'director del show', lo que ha tratado de hacer con el Mundial de 48 equipos (frente a los 32 actuales, NDLR) y la ampliación del Mundial de Clubes, no tiene nada que ver con los principios básicos de la FIFA. (...) No hacía falta meterse en eso y decir 'vamos a jugar debido a los amigos de Arabia Saudita que son buenos garantes de miles de millones de dólares para un nuevo desarrollo, no de la FIFA, sino del futbol. No necesitamos eso".

PREGUNTA: ¿Cómo juzga el balance de Gianni Infantino? ¿Restableció la credibilidad de la FIFA desde su elección en 2016?

R: "¿Dónde estaba la transparencia desde el principio en la propuesta de 48 equipos para el Mundial-2022 en Qatar? En esa famosa oferta de 20 mil millones de euros (NDLR: procedentes de un fondo no identificado para la Copa del Mundo de Clubes) [...] no hay transparencia; sin embargo, en eso lo que él predicaba. Gianni, a quien yo conocí como secretario general de la UEFA, fue uno de los que frenó la puesta en práctica del paquete de reformas decidido en el congreso de 2011. Habíamos decidido también entonces controlar la integridad de los miembros. ¿Quién fue el primero en tomar la palabra? Infantino que dijo 'Estamos a favor del control de la integridad, pero no en nuestra casa (la UEFA). Nunca aceptaremos que un comité de la FIFA controle la integridad de nuestros miembros'".

P: ¿Un Mundial de clubes de 24 equipos, desde 2021, ¿es creíble frente a la oposición de la UEFA?

R: "Debo admitir, mea culpa, que las competiciones de clubes no son un tema de la FIFA, son las federaciones nacionales y las confederaciones las que las organizan. Y la primera competición de clubes, en 2000 en Brasil (con ocho equipos, NDLR), fue un ensayo que se vio que no funcionaba. Después se cambió el formato. No está entre las tareas de la FIFA. Ese proyecto (de Infantino) es una ampliación de un calendario internacional ya de por sí muy cargado".

P: Infantino es blanco de acusaciones por sus relaciones con dos fiscales suizos que le habrían permitido obtener informaciones privilegiadas sobre algunos casos. ¿Han sido las autoridades judiciales suizas suficientemente firmes en su opinión?

R: "Sobre las relaciones entre Infantino y el fiscal de Valais (Rinaldo Arnold), uno de sus amigos (el caso fue archivado por la justicia, NDLR), la Comisión de Ética de la FIFA habría tenido que abrir una investigación. Las relaciones fueron tan lejos que Infantino quería contratarlo como jefe del servicio jurídico de la FIFA [...] Lo que pasó entre Infantino y el fiscal de Valais es una situación muy evidente. [...] Era para obtener algo políticamente, es por tanto una pregunta con un gran punto de interrogación. En cuanto al fiscal general Lauber (que debe afrontar una investigación disciplinaria), hubo una reunión (con Infantino, NDLR), donde incluso el fiscal general dice 'esta tercera reunión tuvo lugar, pero ya no me acuerdo'. Y lo que es curioso, es que las otras personas que participaron en la reunión tampoco se acuerdan. En resumen, hay una 'amnesia general en Suiza'. Es cuanto menos curioso..."