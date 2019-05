Carolina Cruz de Martínez

La vida nos ha establecido principios de bien común para producir bienestar en las relaciones con los semejantes. Esos principios vienen para conducirnos y darnos pautas de manejo y procurar preservar la armonía y paz en cuestión de respeto y derecho ajeno.

Para esto hay que estar dispuesto a conocer cuáles son esos principios pues de lo contrario nos comportaremos como unos locos viejos. Si el ser humano está en libertad de hacer como le venga en gana se lamentará de no haber conocido lo que siempre estuvo como método preventivo. Por más que pretendamos saber nunca sabremos más que aquel que inventó el cómo sobrellevar la vida y su responsabilidad.

El deporte y el atleta no es la excepción pues en ese sistema se necesitan muchos manejos de relación. El atleta es expuesto a distintos contextos, los internos y los externos, los que le tocan y los impuestos, los que conoce y los desconocidos, los que le gustan y los que no y en cada uno debe saber administrar cada relación.

Independientemente que el atleta haya estudiado o no, le tocará conocer qué va en cada relación. Relación profesional con su empleador, relación laboral con sus compañeros de equipo, relación social en la comunidad, relación mediática con redes sociales y prensa, relación familiar en el manejo integral, relación conyugal, relación financiera con lo que le entra, relación legal con lo que le atañe, y la más importante, la relación con si mismo y su propia administración.

El atleta que no aprenda a tener una relación interna, privada y personal con sí mismo no podrá manejar ninguna de las demás. El deportista que no esté consciente de su fortaleza, debilidad, de que cojea y que debe mejorar no sabrá cuando está metiendo la pata y cuando se debe limitar. Hablará y no reconocerá que debe callar, callará y no reconocerá que debe hablar.

Dios no está en el negocio de que nos vaya mal, la vida no se inventó para errar. Pero si se ignoran los principios que fueron establecidos no podremos burlar las consecuencias que nos alcanzarán.

“Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica.”

1 Corintios 10:23