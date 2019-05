Oxandia, única ganó faja por la vía rápida

Yoel Adames F.

Santo Domingo, RD

Nadie sería capaz de asegurar que esas mismas tiernas manos de futura madre, fueron las que forma de puños horripilaron a todo un país, cuando el 28 de febrero de 2013, con solo 18 años, le propinó un aparatoso nocaut “¡patas arribas!” a la favorita del público, la dueña de la casa, invicta y hasta ese momento campeona mundial superwelter OMB, Hanna Gabriels.

“No tengo palabras para describir lo que ocurrió ese día, me llevaron para que Hanna me diera una pela; cuando la conecté la primera vez sabía que la iba a noquear, el referí intentó protegerla, pero cayó tan mal y los golpes sólidos que le di, no le permitieron recuperación, yo no me lo creía: ¡Campeona del mundo yo!, me abracé de mi maestro Alcibíades Familia y nos pusimos a llorar”.

Rememora Oxandia su epopeya en el estadio Ricardo Saprissa Ayma, en Costa Rica, convirtiéndose en la primera dominicana en coronarse con un nocaut.

El boricua Wilfredo Rivera (Bolita) era su manejador al momento de coronarse en solo 2:45 minutos del segundo asalto. También le acompañó el promotor Rafael Lantigua.

Fue despojada por OMB por inactividad; la misma causa que destronó a las tres restantes campeanas locales.