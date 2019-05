“Mi hija ahora y luego voy tras una segunda faja mundial”

Yoel Adames F.

Santo Domingo, RD

El primer regalo que le ha dado la vida es la juventud, la cual le permitirá regresar al ring con 25 años, edad en la que muchos han empezado; el segundo es la inspiración que significa su futura hija Reychell.

“Ahora tendré un verdadero motivo de por quién pelear y ser la mejor encima del ring, volver a ganar un campeonato del mundo y con mi experiencia ser mejor persona en todos los sentidos; para dejarle mi legado”, se planifica para el futuro, luego de sus primeros seis meses de embarazo.

Oxandia Castillo es sin dudas la representación femenina de República Dominicana más agresiva y brutal sobre el ring; como un milagro de la genética luego de una pausa de unión y embarazo, muestra la mayor sutileza y ternura de una madre y su sonrisa envidiable destella al hablar de su prole. “Es una niñaÖ ya quisiera estar bañándola, peinarla, educarla; pero tengo que aprovechar los años que me quedan en el ring para forjarle un mejor futuro en base a lo económico, pero también enseñarle lo duro que ha sido avanzar en la vida, que sienta un compromiso desde mi legado en el deporte y todo lo que haré en lo adelante solo por ella”.

Como en un soliloquio celestial conversa con Reychell, aun incrustada en su panza; y ella entre tanta gente de la familia, parecen estar solas y de forma mecánica (quizás sin proponérselo) la va acariciando con ambas manos por todo su vientre.

Reychell es la más popular en la familia Castillo-García debido a que su nombre es una combinación de Reymin, su padre; y de Rachell, su tía materna. “Estamos haciendo lo mismo que ocurrió conmigo, que combinaron los nombres de mi abuelo (Oxanor), mi papá (Obner), y Onidia, mi mamá.

“Regresaré tras la corona welter o por la mediana Jr.”

Luego del nacimiento de Rachell, que en una etapa inicial la llamarían “Abbygail”, su madre intentará integrarse al gimnasio en el menor tiempo posible.

“Haremos un plan de trabajo bien estructurado, porque duré un tiempo practicando embarazada, y empecé a sentir algunas molestias y cuando me hice la prueba: ¡sorpresa!”, recuerda, pero aunque quiere hacerlo en tiempo récord, no apresurará su regreso.

“Le daré su tiempo a la niña, gracias a Dios puedo subir al ring todavía a los 25 años, con la experiencia que ya tengo y mis nuevas responsabilidades de esposa y madre, voy a dar el 200 por ciento para conseguir mis objetivos: ser campeona de nuevo y medirme a las mejores en grandes combates”, promete Oxandia, quien fue despojada por la OMB por inactividad; más tarde aceptó una revancha con Hanna por la faja vacante y aunque volvió a lastimarla depositándola en la lona, no pudo definir el pleito y perdió a punta de lápiz.

Luego de despojar a Hanna retó a la campeona welter unificada AMB-CMB-OMB, viajando a Dinamarca, segunda casa de Cecilia Brawkhus, de nacionalidad colombiana. Fue una dura pelea para la dominicana debido a las habilidades y velocidad de Brawkhus, considerada como “La Primera Dama del Ring”, quien mantuvo sus cinturones en el noveno asalto.

“Ella ha sido la mujer más brava que mi lente ha captado”

ORLANDO RAMOS

Fotorreportero

• Lo que hemos visto a nivel local no es lo mejor porque ninguna rival del patio tiene condiciones para enfrentarla, ella no tiene la culpa de que en su peso no tenga competencia hasta el momento.

Hasta en el plano internacional ella tiene una gran ventaja en sus piernas que son muy fuertes, lo que le facilita una asimilación envidiable, nunca la he visto en la lona; y sus puños son tan poderosos que a la mayoría de sus rivales la mete en problemas.

La verdad es que si Oxandia sale bien como todos esperamos luego de que venga su primera hija, entonces la veremos con mayor experiencia y con ganas de recuperar terreno, porque es una guerrera.

Sé que hay buenas campeonas en este peso, pero no importa la calidad ni el escenario, la que cometa el error de tomarle una combinación de golpes a “La Loba”, le pasará como a Hanna Gabriels: ¡patas arriba!.

Sepa más

Humilde. Como todos los boxeadores y la mayoría de los atletas locales, Oxandia Napoleón Castillo es de origen humilde, vive en el sector de Sabana Perdida, y aprendió a boxear con Alcibíades Familia en el club Natalio Jiménez.

Bravura.

Un gran contraste con su decencia y carácter personal es su determinación y accionar encima del ring. Por ello le dicen la ‘Loba’, debora a cualquier rival.

Un chance.

“Espero lograr un nuevo chance y dejar un legado en el boxeo”.