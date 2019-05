La leyenda Manny Pacquiao se juega el retiro ante el supercampeón Thurman

Yoel Adames F.

yoeladames@listindiario.com

FOX Sports

Durante su carrera nunca ha evadido a ningún rival, en desventaja de peso, alcance y técnica pugilística, Manny Pacquiao ha roto todos los records y todos los pronósticos en contra de sus posibilidades.

Keith “One Time” Thurman, el invicto y resbaloso supercampeón de las 147 AMB, su rival de turno tampoco le atemoriza en lo mínimo, y otra vez será su dedicación y la barrera superada de los 40 años, quienes le dirán a la gran leyenda del ring si finalmente su futuro en lo adelante está en la política o si podrá seguir en el ring.

Una figura irrepetible

Pacquiao (61-7-2, 39KOs), como ningún otro peleador en la historia inició su carrera en las 112 libras, división en la cual ganó su primera faja universal en 1998, desde entonces ha ostentado 7 coronas mundiales en pesos diferentes hasta las 154 libras, división mediano junior, en una dilatada carrera de 24 años, que ya recorre más de la mitad de su vida.

Con un asterisco gigante en el exquisito e histórico encasillado welter, en el cual ha reinado en cinco ocasiones.

“Yo no busco estadísticas, ni records ni dinero, estoy sobre el ring porque me siento en condiciones de darle esa esperanza a mis compatriotas y al público que durante estos años me ha seguido.

‘‘Después de Australia, demostré que podría hacerlo de nuevo y aquí estoy, cuando sienta que no puedo, seré mi primer crítico y me iré sin que nadie me lo pida”, dijo a la prensa Pacquiao al abrir su campamente para el combate ante “One Time” Thurman el próximo 20 de julio en el majestuoso MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada, con una transmisión PPV a través de la cadena FOX.

“Esto es un sueño hecho realidad. Siempre quise pelear con Maywather, pero se ha ido, y el que está es Pacquiao, me siento feliz de compartir el ring con una leyenda como Manny”, dijo Thurman (29-0, 22KOs.) antes de encender la mecha. “…Pero, qué hace acá todavía?, estamos en una nueva era y no lo entiende aun, voy a desaparecer del cuadrilátero el 20 de julio”.

Considerado el mejor peso welter del momento, Thurman sentenció que Pacquiao es un senador de su país y será vergonzoso que el mundo entero vea cómo lo golpeará.

“El es un senador (en Filipinas), ya que se vaya al Senado. Y yo soy un profesional del ring que dejará huellas”, aseveró.