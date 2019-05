Dustin Pedroia sufre recrudecimiento de lesión en rodilla y no está seguro si volverá a jugar béisbol

Redacción Digital

Santo Domingo

El segunda base de los Medias Rojas de Boston, Dustin Pedroia, dijo este lunes que no sabe cuándo ni si volverá a jugar béisbol luego de recrudecerse la lesión en la rodilla izquierda durante su rehabilitación en ligas menores.

"No estoy seguro. Estoy en un punto en este momento donde necesito algo de tiempo. Ese es mi estado. Algunos días, me siento bien, y una hora más tarde, caminar es difícil. Creo que el tiempo me dará la respuesta correcta de si puedo hacer esto", expresó Pedroia durante una rueda de prensa donde agregó que una cirugía está fuera de opción en estos momentos.

Pedroia se quedará en Boston con el equipo a través de la serie de los Yankees este fin de semana, y luego se irá a casa para estar un poco con su familia. El jugador,de 35 años, dijo que no ha tenido tiempo para contemplar el retiro y que no puede recordar la última vez que tuvo un día libre porque ha estado muy ocupado en rehabilitación. Ahora tendrá tiempo para hacer una evaluación más profunda.

El capitán de los Medios Rojas, actuales campeones mundiales del béisbol, comenzó la temporada en la lista de lesionados con inflamación de la rodilla izquierda. Después de ser asignado a una rehabilitación en clase A, apareció en seis juegos con Boston. Regresó a la lista de lesionados el 19 de abril (retroactivo al 18 de abril) con irritación en la rodilla izquierda y apareció en 11 juegos más con Portland y Pawtucket.

Pedroia, tres veces campeón de la Serie Mundial, está en su 14ª temporada de Grandes Ligas con los Medias Rojas. Fue nombrado Novato del Año de la Liga Americana en 2007 y ganó el Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2008, y también ganó cuatro Premios Rawlings Guante de Oro en la segunda base.