Con 6 meses de embarazo jugaba softbol y béisbol

Pedro G. Briceño

Santo Domingo

A los 16 años, sin proponérselo, Natasha Matos, para entonces jugadora de softbol molinete, quedó embarazada, y su escasa experiencia en la vida le permitió reconocerlo solo con el transcurrir de unos meses después.

Espigada, practicaba y participaba en los torneos molinete sin saber que llevaba un feto en su vientre, siendo así al menos por los primeros tres meses hasta que llegaron las faltas menstruales y posteriormente el sí de los doctores. Empero esto no la detuvo de continuar practicando un deporte que desde los nueve años le comenzó a correr por las venas.

“Veía que el estar embarazada no me impedía jugar, para entonces no se me expandió la barriga y como observaba que todo transcurría normal lo continuaba haciendo”, señala la hoy feliz madre de dos niñas, Bienvenida, de 8 años y Sherezade, de dos.

Como es normal, en su hogar materno todos los sabían, no así en las directrices del softbol, pues no quería que tras conocer su situación la detuvieran de seguir accionando en un deporte que era parte de su diario vivir y que con 14 años la había transportado hasta a Praga, República Checa con la selección de softbol molinete infantil y más tarde con la del RBI.

Es así como Matos se las ingenió para permanecer jugando softbol hasta que su embarazo precoz la dejara, pues al ser delgadita la cintura no se le expandió, en un hecho poco conocido en la historia de deporte alguno en todas las disciplinas.

De esta experiencia nació Bienvenida en el 2012, nombre otorgado en honor a su abuela y de quien considera fue su primer gran tesoro y quien llegó para como madre llenarle la vida de alegría y felicidad, aceptando los retos y las responsabilidades que se tiene cuando debe velar por el cuidado y desarrollo de un pequeñuelo.

Se desmayó fildeando un fly

Su segundo embarazo también tiene una relación muy estrecha con el terreno de juego, pues hace tres años se jugaba un torneo, pero ya de béisbol femenino y con dos meses en gestación actuaba en el campocorto en el estadio número Uno del Centro Olímpico y esperando fildear un elevado ahí mismo se desplomó y de inmediato los instructores llamaron al sistema 911, servició que tras llegar la llevaron al hospital Central de las Fuerzas Armadas.

El parte médico que le dieron los doctores a los entrenadores Fidel Mejía hijo, y Mónica Fernández fue que la jugadora contaba con al menos dos meses de embarazo y esto le provocó el impasse de salud. Varios meses después nació Sherezade.

“Pienso que ser madre es lo más hermoso que puede tener una mujer”, señala la hoy miembro de la selección femenina de béisbol, quien próximamente cumplirá 25 años.

Señala que su pasión por el softbol y el béisbol era tal que quizás no se arrepiente de haber irrumpido en esos dos hechos, pero que Dios siempre estuvo de su lado.

Actividades y logros deportivos

Desde los nueve años, había sido reclutada para jugar softbol en la academia de esta disciplina que desde buen tiempo orienta José Pascual en el sector de la Toronja y desde ahí comenzó a desarrollarse a nivel molinete.

Integró la selección infantil que representó al país en Praga en el 2009 y luego formó parte de varios equipos nacionales de la RBI.

Mientras que en el béisbol, ha transitado de la mano con el auge que registra esta disciplina en los últimos años. Fue miembro del equipo que en el 2018 conquistó la medalla de oro, tras blanquear 3-0 a Puerto Rico.

Formó parte de la selección dominicana que el año pasado viajó por primera vez a un evento mundial y las dominicanas arribaron en el sexto puesto, el cual fue tan preponderante que cuando arribaron al torneo lo hicieron clasificadas en el puesto 13 y cuando se despidieron lo hicieron en el puesto ocho.

De ella, Fidel Mejía Hijo, expresa que Matos es la clase de jugadora que sobresale por su chispa, versatilidad, agresividad y defensa. “Es de lo mejor que he observado actuando en el prado central, cubre mucho terreno y siempre está buscando la manera de estar en las bases”, señala el reconocido instructor.

Debutó en Praga

Su primera participación a nivel de selección ocurrió en el 2009 cuando integró el equipo infantil molinete que estuvo en Praga.

Oro en béisbol 2018

Matos fue integrante del equipo dominicano que conquistó la medalla de oro en el Pre mundial de béisbol en que obtuvo su pase al Mundial, tasr blanquear 3-0 a Puerto Rico.

Asisitió a Viera

Su más reciente participación fue en el Mundial de béisbol en Viera, Florida, evento donde las dominicanas alcanzaron el sexto puesto, hecho que le permitió mejorar su posición en el ranking mundial, que ahora está en el sexto lugar.