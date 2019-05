Callaway, manager de Mets, no teme perder trabajo

ESPN

Luego de una segunda derrota consecutiva ante el último lugar de los Miami Marlins, el manager de los Mets New York, Mickey Callaway, abordó las crecientes especulaciones de que su trabajo está en peligro.

Los Mets cayeron cuatro juegos por debajo de .500 --su peor marca en la temporada-- luego de ser limitados en hit el sábado en una derrota por 2-0.

Los Marlins, con el peor récord en las Ligas Mayores, vencieron a los Mets por segundo día consecutivo luego de ingresar a la serie con una racha de siete derrotas consecutivas.

''Llegaré mañana para dirigir a los New york Mets, me entusiasmaré y continuaré llevando a este equipo a algo especial'', dijo Callaway.

''Como líder, nunca puedes preocuparte por ti mismo'', agregó. ''Estoy aquí. Una de las cosas que les dije cuando me contrataron fue que el servicio desinteresado es muy importante para mí y mi objetivo todos los días es mejorar esa sala, ser coherente y asegurarnos de que nuestros jugadores sigan mejorando''.

Callaway está en su segundo año con los Mets, quienes hicieron muchos cambios en la temporada baja, incluyendo un megacambio por el segunda base 'All-Star' Robinson Canó y el cerrador Edwin Díaz.

La semana pasada, Callaway tuvo una larga reunión con el director de operaciones de los Mets, Jeff Wilpon, y el gerente general, Brodie Van Wagenen. Hablaron sobre cómo evitar la caída libre que los Mets soportaron el año pasado en esta época, antes de terminar la temporada en el cuarto lugar de la División Este de la Liga Nacional, con 77-85.

''Creo que tenemos talento'', dijo Callaway. ''No hemos jugado así. No hay duda de que no ha sido así, pero creo que esas cosas son por una razón y creo que todos vienen al parque todos los días por algo más grande que lo que está sucediendo. Tenemos que empezar. Haciendo que suceda, de alguna manera, de alguna manera''.

El veterano tercera base de los Mets, Todd Frazier, defendió a su manager.

''No es una pregunta para mí, creo que está haciendo un gran trabajo'', dijo Frazier. ''No puede subir y pegar. Hace la alineación, coloca a los muchachos en el momento adecuado y no estamos produciendo''.

Una multitud de 13,474 vio a los Marlins registrar su primera blanqueada de un hit desde que cuatro lanzadores se combinaron para lanzar uno el 7 de mayo de 2017, contra los mismos Mets.