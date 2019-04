Alex Rodríguez: “Me habría abucheado por el grave error que cometí”

David Marchese

The New York Times

Nueva York

Alex Rodríguez, tras su retiro, creó una remontada que supera con creces cualquier inversión que diseñó en los campos de béisbol. No hace tiempo que el ex Yankee fue considerado como uno de los hombres malos del béisbol. Fue suspendido por la temporada 2014 por violar las reglas antidopaje de la liga. Además, se lo consideraba vano y falso, especialmente en su ciudad natal. (The New York Post lo honró con las líneas de portada “A-Hole” y “ARat”, luego de las acusaciones de que usó drogas para mejorar el rendimiento).

Pero tres años después de su último juego, Rodríguez, recientemente comprometido con Jennifer Lopez, es un respetado hombre del micrófono en el béisbol, con una presencia cálida y autocrítica en las redes sociales y un empresario prospero, que siempre ha trabajado fuerte para ubicarse en el mejor lugar tanto en el béisbol como en los negocios. A continuación preguntas y respuetas hechas al legendario jugador por el diario The York Times:

¿Qué ha aprendido de tu suspensión por 211 partidos?

Lo que he aprendido es mucho, después de eso he pensado mucho en todo lo que sucedió. ¿Qué específicamente? Me representé de la manera incorrecta. Quería ser honesto, preciso y justo con los medios de comunicación, y mezclarme con ligereza. No podía esperar para burlarme de mí mismo. Haber hecho eso hizo que todos se relajaran sobre mí.

Me despertaba a la mañana siguiente pensando que me iban a aplastar por el error que había cometido. Pero luego me dí cuenta de que apenas hablarían de mi, porque los había golpeado con el puñetazo. Todavía creo que, en su mayor parte, tuve una buena relación con los medios de comunicación.

¿La representación de usted como villano se sintió como una tergiversación?

AR- Yo también me habría abucheado, de lo que hice. Sentí que ser el tipo duro que tenía todas las respuestas y ser robótico era lo correcto. Estaba equivocado, y ahora creo que está bien si digo: “No sé la respuesta”.

De todos los grandes jugadores de béisbol que estuvieron implicados durante la era de los esteroides, parece que has hecho lo mejor, mejor que muchachos como Barry Bonds o Roger Clemens, al salir de esa controversia de manera positiva. ¿Porqué es eso?

No puedo hablar de nadie más. Si está preguntando por mí, creo que comienzo tomando toda la responsabilidad por mis errores. Pagué un precio enorme: la suspensión más larga en la historia de MLB por uso de PED. Y mientras estaba fuera, tomé ese año para reflexionar. Quería entender por qué me seguía disparando en el pie. Ojalá estuviera en el pie, en realidad.

¿A qué entendimiento llegaste?

AR- Todavía soy un trabajador en progreso, pero una cosa que aprendí fue que era lo suficientemente bueno. No necesité sobrepasar. Y cuando giré el lente hacia adentro, encontré esta increíble cantidad de gratitud, aprecio y respeto por los demás y por mí mismo de una manera que quizás no existía en el pasado. Con esa actitud, pude disfrutar mejor de la vida. Me hizo una persona más agradable para estar cerca; me hizo un mejor padre.

Antes de realizar las realizaciones personales que ha descrito, ¿qué tan distorsionante fue la fama su toma de decisiones?

Fijate fui a mi fiesta de graduación de la escuela secundaria, y varios meses después ya estaba jugando en el Fenway Park. Era lo suficientemente bueno físicamente para estar allí, pero mentalmente, todavía estaba en la escuela secundaria.

Tal vez sea un tiro en la oscuridad, pero ¿la suspensión realmente causó esta epifanía de 180 grados para ti? ¿O quizás fue más que eso.

Bueno, cuando la suspensión ocurrió por primera vez, estaba enojado con todos, lo culpaba a todos. No fue hasta que me adentré más en eso que dije: No, no es la culpa de los demas. Es tu propia culpa.

¿Estabas en terapia en ese momento?

No, a partir de la suspensión fue que comencé a asistir.