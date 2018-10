Rating de la Serie Mundial descendió 23 por ciento

Los Angeles

Se esperaba que una Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles como protagonistas obtuviera los mejores números de rating para Fox, pero lamentablemente no resultó así

Según Variety, un promedio de 14,3 millones de espectadores vieron los cinco juegos de la Serie Mundial, lo que representa un 23 por ciento de los 18.7 millones que observaron el evento en el 2017. Y las cifras de 2018 son una disminución asombrosa del 38 por ciento con respecto a la Serie Mundial de 2016, que promedió 22.9 millones de espectadores y fue la más vista desde la serie del 2005. De cada Serie Mundial desde 2010, la iteración de 2018 fue la cuarta menos vista.

El juego 5 fue, con mucho, el mejor anotador de todos los de la Serie Mundial de este año. Ninguno de los primeros cuatro juegos promedió más de 13.8 millones de espectadores, mientras que el Juego 5 promedió 17.6 millones. Esos números no incluyen audiencia de las plataformas de transmisión de Fox Deportes y Fox, y cuando se agregan esos números, la audiencia del Juego 5 llega a 18.5 millones. Eso superó fácilmente al Sunday Night Football de NBC, pero palidece en comparación con el juego final de 2017 (que, para ser justos, fue un Juego 7 y no un Juego 5), que atrajo a más de 28 millones de espectadores.

Para cualquier persona que quiera saber por qué las calificaciones bajaron tanto cuando dos franquicias populares de primera categoría jugaban entre sí, no hay respuestas fáciles. Podría ser que las narraciones de los Medias Rojas y los Dodgers no fueran terriblemente convincentes, con los Medias Rojas en busca de su cuarto campeonato en 15 años, y los Dodgers luchando por terminar una sequía de 30 años que los fanáticos de los Dodgers no pueden apreciar‘ Parece que no te entusiasmas. Además de eso, la temporada de la MLB en su conjunto carecía de historias que atrajeran la atención de los fanáticos y no fanáticos por igual.