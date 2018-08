David West, de Warriors, se retira después de 15 temporadas en la NBA

ESPN

El dos veces All Star David West, quien ganó dos campeonatos de la NBA con Golden State Warriors en una carrera de la NBA que duró 15 temporadas, anunció su decisión de retirarse el jueves en las redes sociales.

West, de 38 años, fue parte de los equipos ganadores del título de los Warriors en las últimas dos temporadas. También jugó para los New Orleans Hornets, Indiana Pacers y San Antonio Spurs durante su carrera, promediando 13.6 puntos y 6.4 rebotes.

Un contribuidor clave en la carrera por el campeonato de los Warriors en 2017, el jugador de 6'9" pies (2,06 metros) promedió 6.8 puntos y 3.3 rebotes esta temporada pasada para Golden State, alcanzando los 1,000 partidos jugados en su carrera en enero.

A principios de esta temporada, West dijo que espera otras iniciativas comerciales durante la próxima fase de su carrera.

"No siento que este sea el pináculo de mi existencia", dijo West en enero. "He tenido la suerte de tener una buena carrera profesional en el baloncesto, pero tendré menos de 40 años cuando todo esto se haya dicho y hecho, y espero que me queden otros 40 años de vida. Esa es otra oportunidad para ascender a otro ámbito y ser grande en otra cosa. Así es como veo la vida.

"No veo a esto como que es todo para mí, y creo que, para mucha gente, esa es su forma de pensar. He invertido en mí mismo, lo que significa que puedo moverme a muchos campos diferentes y tener una comprensión de muchos diferentes campos".

Con 14.034 puntos de carrera, West se retira como el quinto mejor anotador del famoso draft de la NBA 2003, detrás de LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade y Chris Bosh.