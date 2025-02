El país del Caribe que enamora a los argentinos: las claves del éxito según el ministro de Turismo

"República Dominicana se encuentra actualmente en el mejor momento de la historia del turismo. Acabamos de llegar a los 11.2 millones de visitantes a nuestro país, una cifra que supera la población dominicana (son 10 millones de habitantes)”, asegura entusiasmado David Collado, ministro de Turismo de este país del Caribe, en un salón del hotel Four Seasons Buenos Aires, durante su visita a la Argentina.

Es la cifra más alta de visitantes extranjeros que tuvieron hasta ahora, superando la de 2023 que, con 10.3 millones, también había sido considerada un récord.

El dato es esencial para un país en el que el turismo representa el 15% del PBI y genera más de un millón de empleos según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés).

República Dominicana ocupa dos tercios de la isla La Española, que comparte con Haití, y es sinónimo de vacaciones soñadas con postales divinas de sol, playa y hoteles all inclusive.

David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, de visita en la Argentina. Foto Ministerio de Turismo de República Dominicana

Con 1.600 km de costa entre el mar Caribe y el océano Atlántico, tiene más de 200 playas y muchos atractivos vinculados con su cultura y con varios siglos de historia. Basta con darse una vuelta por la zona colonial de Santo Domingo, la capital, considerada el asentamiento europeo más antiguo de América y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1990.

La zona colonial de Santo Domingo, un viaje al pasado Foto Ministerio de Turismo de República Dominicana

Si bien las playas son el gran imán para los turistas y la postal que atrapa a primera vista, la geografía de Dominicana tiene una diversidad que va de lagos a montañas, de pueblos de pescadores a grandes ciudades, de palmeras a cactus. Tiene parques nacionales y reservas ecológicas. Se puede hacer observación de aves y, entre enero y marzo, ballenas jorobadas.

Hay salidas de senderismo, ciclismo, espeleología o turismo comunitario. Sus ciudades son escala y puerto de salida de cruceros (cada año tienen unos dos millones de cruceristas).

Y su cultura es una atractiva mezcla de componentes taínos, europeos y africanos, parte del sabor dominicano junto con el merengue, la bachata, el cacao, el tabaco, el ron y platos típicos como el mangú, la bandera dominicana, el concón o los tostones.

El “petróleo” de Dominicana

David Collado.Externa

“El 40% del crecimiento económico de República Dominicana en los últimos tres años ha estado sobre los hombros del turismo”, explica Collado y es contundente cuando señala el papel fundamental que juega.

“Es mucho más que sol, playa y piña colada. El petróleo dominicano es el turismo”.

Golf en La Romana. Foto Ministerio de Turismo de República Dominicana

Por todo esto, la llegada del visitante 11 millones se celebró como si fuera una fiesta nacional: el 29 de diciembre pasado hubo una ceremonia en el aeropuerto internacional de Punta Cana para darle una especial bienvenida al canadiense Bruce Pirt y su familia, que bajaron del avión en el momento justo. Habían pasado aquí su luna de miel y regresaron, 20 años después, para festejar su aniversario.

Enero también fue un mes de buenas noticias ya que Dominicana obtuvo el reconocimiento al mejor stand de Fitur en Madrid, una de las ferias de turismo más importantes del mundo.

Y las proyecciones a futuro son alentadoras: esperan llegar a los 12 millones de turistas a fin de 2025.

El fenómeno de los argentinos

“Lo impresionante de esto es cómo ha venido creciendo el turismo argentino”, asegura David Collado.

Tienen bien estudiado el perfil del viajero argentino:

Más de la mitad de los que llegan son de Ciudad y provincia de Buenos Aires (53,6%) y un 17,2% arriba desde Córdoba

el 80% pasa sus vacaciones en Punta Cana

se quedan un promedio de 9 días

eligen mayoritariamente alojarse en hoteles

Según una encuesta, el 54.7% hizo actividades fuera del establecimiento y el 80% repetiría la experiencia

David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, durante el roadshow en Buenos Aires. Foto Ministerio de Turismo de República Dominicana

Es la cuarta vez que Collado viene al país, para encabezar un nuevo roadshow –evento que reúne agencias de viajes, operadores y medios especializados para mostrar el destino y fortalecer las relaciones-, una de las claves que, según dice, explican el crecimiento del turismo y puntualmente el boom de argentinos en los últimos tiempos.

Le encanta venir y mostrar hacia dónde va Dominicana, qué nuevas playas o destinos pueden visitarse, temas de seguridad o el arribo de nuevos hoteles. También dice que el dulce de leche y los alfajores son su debilidad. Y que todo este crecimiento genera mucha emoción.

Las cifras alientan: solo en enero 2025, llegaron 51.000 argentinos, un 104% de crecimiento respecto de enero 2024. Estiman que febrero cerrará con entre 30.000 y 35.000 visitantes argentinos. De continuar esta tendencia, Argentina quedaría en el tercer lugar como mercado emisor de turistas –esperan llegar a 350.000 argentinos a fin de año-, detrás de Estados Unidos y Canadá.

A los roadshows que, dice Collado, son una gran fiesta, se suma otro factor clave que explica el crecimiento maratónico del destino: la conectividad aérea.

Entre vuelos directos y otros con escalas, el abanico de posibilidades para llegar desde Argentina hasta las playas soñadas, los resorts all inclusive y las calles coloniales de Santo Domingo es muy amplio.

Hoyo Azul en Scape Park, uno de los atractivos de Punta Cana. Foto Ministerio de Turismo de República Dominicana

Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, tiene actualmente –plena temporada de verano- 7 vuelos semanales desde Buenos Aires, 4 desde Córdoba, 1 desde Rosario y 1 desde Tucumán. Desde marzo mantendrá una frecuencia interesante: 5 desde Buenos Aires, 3 desde Córdoba, además de Rosario y Tucumán.

Un jugador que movió fuerte el tablero fue Arajet -aerolínea dominicana de “precios bajos”-, que comenzó a volar a la Argentina en noviembre de 2023 y actualmente tiene seis frecuencias semanales a Punta Cana.

A esto se suma la oferta con diferentes puntos de conexión de compañías como Copa (vuela a Panamá con 35 frecuencias semanales desde Buenos Aires, 16 desde Córdoba, 10 desde Rosario y 6 desde Mendoza), Latam o Gol, entre otras.

Un tercer factor es la pandemia y la reapertura del turismo. “Estábamos decididos a generar confianza. Mientras el mundo cerró sus puertas, República Dominicana abrió con responsabilidad. La positividad no se disparó en ningún destino ni aeropuerto... Tuvimos el coraje de abrir mientras grandes países cerraron”, dice Collado en relación con el rol y el éxito que tuvieron al liderar la “recuperación turística”.

Resulta clave también la relación público-privado y la conformación de un gabinete turístico con todas las instituciones que puedan relacionarse con la actividad, que agiliza la toma de decisiones.

Mucho más que Punta Cana

Está claro que Punta Cana es el destino estrella de República Dominicana. Concentra el mayor flujo de visitantes y también la mayor cantidad de establecimientos hoteleros.

Playa Esmeralda, Miches, el destino que vino a presentar David Collado a Buenos Aires en su última visita. Foto Ministerio de Turismo de República Dominicana

Para darse una idea, tiene 47.000 habitaciones hoteleras, el 50% de la oferta de todo el país. Un destino emergente como Miches, que está en pleno proceso de crecimiento con la llegada de nuevos hoteles, tiene 3.000 habitaciones.

Además del Club Med, el primero en abrir en 2019, se está construyendo un Four Seasons, acaba de abrir un Viva Wyndham, también hay un Zemí de Curio Collection by Hilton y también está la cadena Hyatt.

“El 80% de los argentinos se queda en Punta Cana. Mi trabajo es mostrarles otros lugares”, dice Collado. Y transmite entusiasmo mientras va enumerando opciones.

Montaña Redonda, uno de los atractivos de Miches. Foto Ministerio de Turismo de República Dominicana

Santo Domingo es imperdible por su centro histórico y las calles coloniales. Fundada por Bartolomé Colon en 1496, está en proceso de revitalización con una inversión de US$ 100 millones.

Tiene museos, tiendas, hoteles –varios en edificios históricos-, restaurantes y cafés. Allí está la Catedral Primada de América construida entre 1510 y 1540, el Convento de los Dominicos, el Alcázar de Colón -la antigua residencia de Diego Colón-, la Fortaleza de Ozama y museos como el del Ámbar o de las Casas Reales.

Mucha historia en las calles de Santo Domingo, la capital. Foto Ministerio de Turismo de República Dominicana

Samaná es un paraíso con montañas, donde contrastan el verde de la naturaleza y el blanco de las playas. Muchos franceses, entre otros extranjeros, se quedaron a vivir aquí enamorados del lugar, algo que se ve, por ejemplo, en la diversidad gastronómica. Está en una bahía que es santuario de las ballenas jorobadas que llegan cada año (enero a marzo) para reproducirse.

La Romana, conocida por sus plantaciones de caña de azúcar, cuenta con el lujoso resort Casa de Campo, la cercanía de playas espectaculares como Dominicus y Bayahíbe, o las excursiones a la isla Saona. Hay campos de golf diseñados por Pete Dye y allí está Altos de Chavón, réplica de un pueblo mediterráneo del siglo XVI. La inauguración de su anfiteatro griego contó con la presencia de Frank Sinatra en 1982 y desde entonces convoca a artistas internacionales cada año, desde Sting y Gloria Estefan hasta Marc Anthony y Maluma.

También hay que mencionar a Puerto Plata, donde comenzó el turismo en Dominicana y que ahora se está relanzando con nuevos proyectos. Es parte de la Costa del Ámbar junto con Cabarete, y se destaca entre otras cosas por las “casas victorianas”, los yacimientos de ámbar y el buen ron.

O Pedernales, un paraíso, “con tres cadenas hoteleras que están en fase final y se inauguran en junio”, adelanta Collado.

Beneficios para todos

El crecimiento, las inversiones y la llegada de más visitantes también necesitan de mucho cuidado para evitar desbordes como se ven en algunos destinos del mundo -ciudades europeas, por ejemplo- donde la población local empieza a rechazar a los turistas.

El destino ofrece muchas actividades de aventura y ecoturismo. Foto Ministerio de Turismo de República Dominicana

Collado marca la importancia del turismo sostenible, que va más allá de la protección del entorno natural.

“Tenemos que ser un destino amigable con el medio ambiente, pero la sostenibilidad incluye la economía circular. Que donde estén las grandes cadenas hoteleras no haya pobreza detrás de las paredes. Hay que desparramar beneficios económicos a todos”.

De ahí las inversiones para reacondicionar destinos, asfaltar calles, el incentivo a los emprendedores locales y proyectos como el de un instituto de formación turística en Bávaro-Punta Cana para mejorar la calidad de la mano de obra dominicana, o un innovador Centro de Servicios al Turista.

“Tenemos una visión macro del turismo. No es solo que llegue gente, sino que el dominicano lo valores y se beneficie... El crecimiento debe ser responsable y sostenible”.

Y si bien el modelo all inclusive está muy afincado en esta tierra y ha sido exitoso, la estrategia para 2025 es descentralizar y diversificar: “Sacar a los turistas de los hoteles, que no se queden encerrados en el all inclusive, queremos que conozcan nuestra cultura, nuestra gente y gastronomía”.

La invitación está hecha. Como dice el slogan oficial, habrá que viajar y “saborear el paraíso”.

Lo mejor de República Dominicana, el país del Caribe al que viajan cada vez más argentinos.

Cómo llegar a República Dominicana

Varias aerolíneas ofrecen vuelos a República Dominicana. Desde Argentina, Aerolíneas Argentinas y Arajet ofrecen vuelos directos.

Un pasaje de Aerolíneas Argentinas para mediados de marzo, de Buenos Aires a Punta Cana cuesta 1.841.415 ida y vuelta sin escalas (hay opciones algo más económicas con conexiones). Para fines de abril, $ 1.369.806.

Requisitos de ingreso a República Dominicana

Los argentinos necesitan presentar pasaporte vigente y completar el formulario de Migraciones online antes de viajar (eticket.migracion.gob.do).

Paquetes turísticos para viajar a República Dominicana

Las agencias de viajes en Argentina suelen tener variedad de paquetes a República Dominicana.

Siete noches en mayo (del 11 al 19) en Punta Cana a $2.135.808 por persona con vuelo con una escala y alojamiento all inclusive. Bayahibe, 8 noches en junio, vuelo con una escala y hotel all inclusive, $2.313.651 por persona. En La Romana, misma fecha, 7 noches, $3.014.530 por persona. Estos paquetes son de la agencia Despegar en donde destacan que la preferencia de los argentinos por Dominicana se explica por "sus playas paradisíacas, su hotelería, las propuestas all inclusive con buena relación precio-calidad, el clima cálido todo el año, la buena conectividad aérea, la diversidad de actividades, la hospitalidad y la cultura caribeña", dice Alejandro Festa, gerente de Hospedaje

Siete noches en Samaná, con vuelo y all inclusive 4 estrellas, desde $ 1.916.440 por persona. Paquete similar en Punta Cana, $ 1.333.042 (Atrápalo). Los paquetes son de la agencia Atrápalo Argentina. Su CEO Martín Romano dice: "En República Dominicana, Punta Cana es el destino de excelencia, concentrando el 48% de las reservas". Al mismo tiempo, destaca: "Notamos una tendencia en la diversificación de destinos dentro del país siendo también muy elegidos La Romana, Bayahíbe, Samaná, Puerto Plata y Santo Domingo". La directora de Marketing de Atrápalo, Virginia Jouanny, destacó la oferta de Miches "con precios tentadores": 7 noches all inclusive desde US$ 2.100 en un hotel a estrenas, el Viva Wyndham.

Siete noches a Punta Cana para el 10/3, desde US$ 1.785. En el Club Med Punta Cana, US$ 3.047. Los paquetes son de Travel Services, una agencia en la que dicen que este destino "sigue conquistando argentinos por la calidad de sus playas y los resorts gigantescos con all inclusive". Además de destacar la temperatura promedio de 25°, en Travel Services señalan que las playas con mayor crecimiento son Punta Cana -un destino que resultó en el Top 5 de los más pedidos para el verano-, Bayahíbe y La Romana.

Autora: Grisel Isaac

Editora jefa de la sección Viajes

gisaac@clarin.com