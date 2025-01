República Dominicana también gana espacio en el “turismo azul”

En su 45 edición, la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2025) expondrá el segmento de cruceros en el cual se expondrán las bonanzas económicas, culturales y de viajes que deja el arribo de visitantes del “turismo azul” en las comunidades.

República Dominicana, cada vez recibe más visitantes y llegadas de cruceros. Solo este año, en RD se espera el arribo de 81 buques a los puertos de Amber Cove y Taíno Bay, en Puerto Plata.

De acuerdo con un informe de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) el país recibirá la primera visita del crucero Ambience, en el puerto de Sans Souci, el cual tiene una capacidad de 1,400 pasajeros.

Una amplia delegación dominicana asiste a la Fitur 2025, tras su apuesta de ser un referente y un “hub” de cruceros en el Caribe.

Recientemente, el director ejecutivo de la Apordom, Jean Luis Rodríguez, sostuvo que: “los puertos en las provincias de Puerto Plata y La Romana lideran el arribo de cruceros en la República Dominicana; Así como también, Port Cabo Rojo que avanza en su fortalecimiento como destino turístico en el sur y es el primer puerto de cruceros en esta localidad, diseñado para recibir cruceros tipo Oasis, los más grandes del mundo”.

Indicó que el Plan Nacional de Rehabilitación, Remozamiento y Construcción de Muelles Turísticos y Pesqueros, no solo se busca atraer más cruceristas y fortalecer la economía, sino también posicionar al país como un referente en la región.

También se espera que hasta el 31 de enero, las terminales Taíno Bay, Amber Cov, Sans Souci, el Fondeadero Isla Catalina y el Muelle Oeste, reciban visitantes extranjeros quienes activarán la economía de estas demarcaciones.

La recepción de los barcos con más flujo de turistas en el territorio dominicano, a través de los diferentes cruceros, serán los lunes con 20 visitas, martes 23, miércoles 18, jueves 25 y viernes 19.

Llegarán, además, los buques MSC Seaside, Rotterdam, Nieuw Amsterdam, Carnival Mardi Gras, Explora II, Aida Perla, Carnival Freedom, Costa Fascinosa, Celebrity Apex, Men Schiff 1, Insignia, Grandeur Of The Seas, Aida Luna, Norwegian Breakaway, Independence Of The Seas, Norwegian Prima, Marella Discovery, Norwegian Viva, Celebrity Equinox, Volendam, Norwegian Encore, Carnival Vista, Grandeur Of The Seas, entre otros.

Solo en diciembre, por la vía de cruceros (turismo azul), llegaron 335,470 visitantes, período en el cual se registraron 131 operaciones en 122 buques, para un crecimiento de 14.9% respecto a diciembre 2023.

Los puertos de llegada de los cruceristas son: Amber Cove, Taíno Bay, La Romana, Santo Domingo, Samaná, Isla Catalina y Cabo Rojo, este último ubicado en la provincia de Pedernales.

El crecimiento del turismo dominicano también se ha reflejado en el aumento del gasto de los turistas que, según las cifras oficiales fue de US$166.76 promedio en 8.06 noches de estadía.

República Dominicana tiene en operación 15 puertos, tres fondeaderos (Cayo Levantado, Cap Cana y la Isla Catalina); cinco terminales especiales y cuatro marinas deportivas turísticas estatales.

Los puertos dominicanos son: Arroyo Barril, Azua, Barahona, Boca Chica, Manzanillo, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Cabo Rojo, Río Haina, Santo Domingo, Amber Cove, La Romana, y el Multimodal Caucedo.

Fitur 2025

El segmento Fitur Cruises, organizado en colaboración con cruceroadicto.com, estará presente en el Pabellón 4 del recinto ferial IFEMA, en Madrid, para un mejor conocimiento de esta oferta de viajes tanto por parte de los turoperadores como de los viajeros, indica el portal de IFEMA. Las navieras presentarán cruceros familiares con cientos de atracciones y gran oferta de ocio a bordo hasta el ultra lujo con helicópteros y submarinos, los premium y upper premium que ofrecen alta gastronomía, las navieras de expedición, dice.

En esta Fitur se entregarán los Premios Cruceroadicto a los mejores cruceros de 2024.

Datos de la plataforma de IFEMA indican que a escala mundial, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), destaca que en 2023 viajaron por esta vía 31.7 millones de pasajeros y unos 35.7 millones en 2024, con una contribución al PIB mundial de US$86.6 millones y 1.6 millones de puestos de trabajo en todo el mundo.

Habrá una cuarta edición de Cruise Scavenger Hunt, una gran búsqueda del tesoro entre los stands de FITUR, el popular Café & Cruceros el sábado y el desayuno de cruceristas el domingo, señala el portal de IFEMA.