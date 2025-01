Youtubers de Cuba cuentan su experiencia en la República Dominicana; relatan realidad de los cubanos

Las personalidades de las redes sociales conocidos como Waldir Díaz, de WaldiShow, y Estiben Márquez, de Estibito Dominico de Cuba, llevan ya varias semanas en la República Dominicana grabando videos para sus canales de YouTube y compartiendo con sus seguidores sus experiencias, vivencias y cosas favoritas de la República Dominicana.

Con una trayectoria de cuatro años, aproximadamente 45,000 suscriptores y más de 500 videos en su canal de YouTube, Waldi se dedica a viajar a distintos países de Latinoamérica, reaccionar a estos lugares y exponer su opinión, además de hablar de sus vivencias en Cuba.

Por su lado, Estibito lleva tres años en el medio de YouTube y su canal cuenta con más de 16,000 suscriptores y 376 videos, en los que ha comentado sobre la situación en su país y mostrado sus viajes a otros países, especialmente a República Dominicana.

Video Youtubers de Cuba comparten asombro por RD y narran la realidad de su país



Estibito, que visita el país por tercera ocasión, lleva dos meses explorando los distintos lugares.

“Nunca me deja de sorprender. República Dominicana tiene de todo”, comentó el youtuber.

Por otro lado, esta es la primera vez de Waldi pisando el suelo dominicano, pero esto no ha hecho que sea una experiencia menos impactante para el extranjero.

“Llevo 15 días y en 15 días me ha asombrado toda República Dominicana. Esto es un país muy hermoso”, dijo.

Choques culturales

Al viajar de un país a otro es usual experimentar una sensación de extrañeza, o incluso nostalgia, al adaptarse a las distintas costumbres y ambientes del lugar al que se llega.

Para Waldi el mayor choque cultural han sido las grandes pantallas publicitarias, las luces, los autos y los famosos tapones. Concluyó diciendo que “en Cuba eso no se ve”.

Al contrario, lo más sorprendente para Estibito fue la comida.

“Yo digo que los dominicanos son prácticamente las personas que mejor comen en el mundo”, expresó el youtuber.

También destacó la conexión a internet y “la facilidad que tienen los jóvenes dominicanos para poder emprender, salir adelante si se lo proponen” como puntos notorios desde su perspectiva.

Ambos cubanos estuvieron de acuerdo con que en su país de origen era muy difícil tener una buena conexión a internet.

“Yo me acuerdo que en mi casa la conexión solamente subía a 50 kilovatios por segundo”, dijo Estibito. “En Cuba yo tenía dos megas y se iba la conexión”, añadió Waldi.

Comentaron además que tienen internet en La Habana desde 2016, pero que fue con la pandemia cuando se modernizó más.

Entre otras problemáticas de su país de origen, Waldi cuenta que Cuba se encuentra pasando por una “crisis de combustible”. Estibito por su parte explicó que en Cuba también hay muchos menos carros, lo que explica su asombro ante las calles sobrepobladas de República Dominicana.

Antigua percepción

Los entrevistados revelaron que anteriormente creían que República Dominicana era parecida a Cuba, hasta que llegaron al país y vieron la realidad completa, sorprendiéndose por el nivel de desarrollo alcanzado.

“Yo antes lo único que relacionaba con la República Dominicana era la película Sanky Panky y Punta Cana”, dijo Waldi.

Además, manifestaron que en Cuba es muy popular el cine dominicano. Algunos títulos mencionados fueron "Lotoman", "Perico Ripiao", "Feo de Día y Lindo de Noche", entre otros.

Platillos probados

La picalonga se llevó el puesto de la comida dominicana favorita de ambos youtubers, un popular plato callejero elaborado a base de carne de cerdo y res frita, a menudo servida con tostones.

Otros platillos dominicanos que agradaron al paladar de los entrevistados fueron el mofongo y los chicharrones.

Estibito señaló que en Cuba la carne de cerdo es muy cara y “no todo el mundo puede comprarla. Allá se pasan hasta un año y medio sin comer carne de cerdo”.

“Aquí hay mucha comida por todos lados. Eso es algo que yo me sorprendo cuando llego a los supermercados y pienso en mi familia. Si mi mamá viera esto… La cantidad de cosas maravillosas que hay aquí en este país”, confesó Waldi, quien también admite que ha sido un poco difícil para su madre verlo partir de su lado, pero que ella también entiende que ese era “un paso que yo tenía que dar para mejorar mi calidad de vida y crecer profesionalmente.”

Oportunidades

“Allá no teníamos las mismas oportunidades”, agregó también Waldi, quien reveló que los apagones que han estado ocurriendo regularmente en su país les afectaban especialmente a la hora de gestionar sus videos y creación de contenido.

“Pero por otra parte es un paso muy difícil que nosotros tenemos que hacer. Yo estoy dejando a mi hija de un año atrás”, continuó Estibito, explicando el sacrificio que representa para él, pero también para muchos otros latinoamericanos que se encuentran en su situación queriendo buscar mejores condiciones para sus familias.

Para Waldi, las oportunidades que llegan son mucho mejores que las que dejó atrás. “Yo la verdad lo único que extraño es la familia. Yo hablo todos los días con mis padre, con mi mamá, con mi novia” dijo el entrevistado.

Por otro lado, Estibito tiene más añoranzas respecto a su país de origen: “Yo extraño a la familia y por otro aspecto extraño mucho a mi barrio. Yo me crié mucho en el barrio, jugando dominó en la esquina, yendo con mis amigos por aquí y allá. Eso lo extraño bastante. Cuando estoy aquí me siento como si estuviera en mi casa, pero lógicamente no es lo mismo”.

Una nación “bendecida por la naturaleza”

Waldi, que lleva poco más de dos semanas en el país, solo ha tenido la oportunidad de estar en Santo Domingo y Puerto Plata.

“Puerto Plata me ha sorprendido. Un lugar muy limpio, muy bello”, comentó al respecto. Sin embargo, expresó su intención de seguir visitando más lugares hasta llegar a “conocerlos todos de punta a cabo”.

Estibito, con más tiempo en el país, dijo que ha recorrido Tenares, Santo Domingo, Cabarete, Sosúa, Baní, Constanza, entre otros lugares. El entrevistado manifestó su asombro con la gran diversidad de ambientes y ecosistemas del país, desde Las Dunas de Baní hasta los ríos de Constanza. A su parecer, “República Dominicana está bendecida por la naturaleza”.

Un trato excepcional

Ambos youtubers expresaron que su cosa favorita del país es la gente.

“Yo he probado comida, he ido a mil lados y todo muy lindo, pero el calor que te da aquí un dominicano… Yo nunca me he sentido solo.” Fueron las palabras de Waldi, a lo que continuó diciendo: “Yo tengo público de todo el mundo, pero el dominicano es diferente. Aunque no tengan nada, lo que tienen lo comparten”

“Yo siempre digo que Dominicana no es el país, sino las personas que lo conforman” dijo Estibito.

Manifestaron que cosas como el recibimiento, la comida que les brindan y el saludo son las que han hecho que ambos se sientan a gusto y afortunados de encontrarse en República Dominicana.

“Como el dominicano no he conocido otra persona en este mundo”, concluyó Waldi.