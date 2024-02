Ministerio de Turismo informa el país se estrena con más de un millón de turistas en enero

El turismo dominicano sigue en acenso dada las cifras que reveló ayer el ministro de Turismo, David Collado, donde evidenció con estadísticas gráficas el total de más de un millón de turistas que entró al país por las vías área y marítimas en enero de este año.

1, 053,983 fue la cantidad exacta de visitantes que entró al territorio nacional, el mes pasado por vía área y marítima, número catalogado por el ministro como una “cifra histórica” que representó un crecimiento de un 10 % y un 17 %, respectivamente, en los diferentes medios, según las declaraciones del ministro.

Por la vía área el país recibió 742,229 mil turistas, en tanto que, crucecitas sumaron 321,754 mil, en ese mismo mes. Externó también, que la llegada del más de un millón de visitantes representa un 41 % con relación al mismo mes del 2019, 70 % respecto al 2022 y un 11 % versus el año pasado.

Las gráficas mostró que el aeropuerto con mayor flujo de turistas en enero fue el de Punta Cana con 449,974 visitantes; Las Américas, 157,005; el Cibao, 64,483; la Romana, 8,850 y el resto con una cantidad menor de 8,952 turistas.

Mientras que, los puertos marítimos con gran oleada de crucecitas fue Taíno Bay con 117,706; Amber Cove con 11,562; La Romana, 57,604 mil; Samaná, 11,990. En tanto que, Cabo Rojo, 2,556 y Santo Domingo ocupó la lista con menor proporción con una cifra de 1, 659 visitantes.

Al dar los detalles de los resultados de este sector, Collado manifestó entre palabras emotivas que se siente agradecido con su equipo de trabajo y demás colaboradores del ámbito empresarial, que les han ayudado a llevar una gestión de casi cuatro años de manera "transparente".

"En estos casi cuatro años no los he defraudado, no nos hemos robado un solo centavo del Ministerio de Turismo. Hemos trabajado con dignidad y respeto a los bienes del Estado dominicano", citó.Hotelería

En cada oportunidad Collado enfatizaba que, “sigue superando su propia cifra record” y seguía agregando en dígitos: la ocupación hotelera, la experiencia y satisfacción de los turistas en el país, dada los resultados de enero y los ingresos económicos que han generado en comparación con otros años.

La ocupación en hoteles tradicional data un 86 %, el resort Premium 84 % y el urbano un 56 %.

Las estadísticas reflejaron que ocho de cada diez visitantes realizan actividades fuera del alojamiento y según reportes el 83 %, quedaron a gusto con los servicios brindados fuera y volvería a repetir la experiencia, que son ofertadas en un 29 % por el hotel donde se hospeda, un 27 % son gestionada por cuenta propia mientras que un nueve por ciento son por tours operador y agencias de viajes. En tanto que por internet representa un 6 %.

Empleos

El ministro contó como “el Turismo deja su huella en los hogares y otros sectores” al referirse a la oportunidad de empleo directo que genera este sector.

“Más de 184 empleos directos generó la hotelería en el 2023, lo que representa la recuperación de empleos formal” afirmó.

Mientras que más de 316, millones en compras de alimentos y bebidas, en el año pasado se clasificaron en un 80 % en servicios y un 20 % en otros. En tanto que, más de 55 millones fueron pagados en impuestos entre enero y diciembre de ese mismo año.

Esos números impulsaron a que el sector creciera en ese sentido un 10.7 % simbolizando un 2.4 % en la economía de 2023.

“El comportamiento de la actividad hotelera, bares y restaurantes durante enero y diciembre 2023, registró un incremento interanual de 10.7, siendo la de mayor incidencia en la actividad económica en ese año”, explicó Collado.

Pronóstico

Luego de evidenciar los logros pronosticó con evidente esperanza que para el primer trimestre de este año llegarán más de dos millones de turistas al el país.

“Está pronosticado 2.3 millones de turista para el primer trimestre del año que transcurre”, auguró el ministro.