Yanet sueña con tener un centro de ‘spa’ en Pedernales

Eran las cinco de la tarde del miércoles 3 de enero, justo en la víspera de la llegada del primer crucero a Cabo Rojo, cuando llegamos a la casa de Yanet Cuello Pérez buscando una manicurista que nos ofreciera sus servicios.

Nos sorprendió mucho lo moderno y delicado que tenía su pequeño local, ubicado en la calle Juan López 62, en la parte de atrás de su vivienda, lugar desde donde trabaja. Ella sueña con instalar un centro de masaje o spa en la zona donde se desarrollará el turismo.

“Yo empecé con una mesita afuera de mi casa y cada día venían más mujeres”, cuenta Yanet, una joven de 33 años propietaria del centro de arreglar uñas “Yanet Nails”, un oficio que ejerce a la par de cuidar a sus cuatro hijos, dos hembras y dos varones.

Refiere que poco a poco, con la ayuda de su esposo, logró mejorar las condiciones de su negocio y ahora tiene su centro de uñas al que nunca le faltan clientas.

“Sueño con tener un centro de spa con cinco mesas de uñas, un salón y un área de masaje”, nos cuenta Yanet al mostrar su alegría por el desarrollo del turismo que ya se siente en Pedernales. Con una fe que contagia dice “eso se puede, lo que hay es que trabajar y ahorrar”.

Explica que desde el principio creyó que el desarrollo del turismo sería una realidad, aunque muchos estaban incrédulos y decían “sigan esperando, hace mucho años que se está hablando de eso”, pero las visitas del Presidente le hacían sentir que ahora sí sería una realidad. “Aún hay gente ciega que creen que no, porque hay mucha gente negativa”, apunta Yanet.

Refiere que muchas mujeres que arreglan uñas en el pueblo, pero siente que no se han desarrollado como ella porque no han sido perseverantes y no se han preocupado por formarse e invertir en el oficio que realizan.

A su juicio, las mujeres de Pedernales no están preparadas para aprovechar la ola de desarrollo que se avecina y que desde ya se siente en la provincia, lo que atribuye a que no se están formando académicamente. También agrega que ve muy pocos jóvenes capacitándose para lo que viene.

“Lamentablemente no, es una lástima pero no están preparadas. Yo misma le ofrezco cursos personalizados y lo pongo en los estados (whatsapp)...y a la hora de iniciar se arrepienten”, señala Yanet.

Sostiene que el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (infotep) y la Escuela Vocacional de la Fuerzas Armadas están ofreciendo muchos cursos y a veces se caen por falta de interés de la gente de la provincia.

“Mi hija de 15 años se está preparando, ya ha hecho cuatro cursos. Ya ella ha hecho cursos de hotelería y turismo, bisutería, bartender y secretaria ejecutiva. Hace accesorios, de hecho está preparándose para ofrecer a los turistas que llegarán a Cabo Rojo su mercancía”, expresa Yanet.

Seguridad

Al preguntarle qué le hace falta a Pedernales para el desarrollo que se está gestando dice, categóricamente, la seguridad. “Necesitamos más seguridad”, y apunta que cuando el turismo esté de lleno en la provincia, la inseguridad va a aumentar, sobre todo por ser una zona fronteriza, cuyo país vecino vive una situación de inestabilidad política y crisis económica.

Señala que muchos de los actos delictivos que ocurren no los cometen personas de Pedernales, sino que llegan de otras provincias como Barahona, Puerto Plata y la Capital, además de los protagonizados por haitianos.

Consejos

Esta joven emprendedora explica que si una persona tiene en plan para que su negocio crezca debe invertir en lo que hace. Señala que ella siempre está invirtiendo en equipos que le faciliten el trabajo y que ofrezcan una mejor experiencia a sus clientas.

Su mensaje para las mujeres de Pedernales es que aprovechen las oportunidades que traerá el desarrollo del turismo a esta provincia, porque fueron muchos años pidiendo este desarrollo y ahora ya llegó, que se preparen y que estudien, que hay muchos cursos y que pronto estará funcionando una universidad en la provincia de Pedernales.