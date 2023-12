La cadena Marriott Internacional destaca potencial del país en turismo de lujo y todo incluido

Las buenas nuevas del turismo dominicano incentivan a que cadenas hoteleras de prestigio como Marriott Internacional valoren el potencial de crecimiento de este sector y exploren nuevas oportunidades para aumentar su presencia en nichos innovadores del mercado turístico.

En una entrevista exclusiva para Listín Diario, el vicepresidente regional de Desarrollo para Marriott International en el Caribe y Latinoamérica, Bojan Kumer, reveló los planes de la cadena en el país, sus logros y las tendencias a futuro en el sector de la industria sin chimenea.

• ¿Con cuántas propiedades cuenta en la región y cuántas de estas están en República Dominicana?

Bojan Kumer: Estamos sumamente entusiasmados por el gran crecimiento de Marriott International en la región y con todos los proyectos que vienen.

Al tercer trimestre de 2023, contamos con 493 propiedades en la región bajo 22 marcas diferentes con presencia en 37 países y territorios del Caribe y Latinoamérica.

Tan solo en República Dominicana contamos con 14 propiedades contando por más de 3,700 llaves.

• ¿Cuáles de sus marcas tienen presencia en República Dominicana y si tienen en proyecto establecer otras?

Bojan Kumer: En República Dominicana contamos con 9 marcas del portafolio global de Marriott que actualmente cuenta con más de 30 marcas globales: AC Hotels by Marriott, Autograph Collection, Courtyard by Marriott, Four Points by Sheraton, JW Marriott Hotels & Resorts, Renaissance Hotels & Resorts, Sheraton Hotels, The Luxury Collection y Westin Hotels.

Contamos con grandes planes de crecimiento para nuestras marcas premium y de lujo, incluyendo Autograph Collection y The Luxury Collection.

• ¿A cuánto asciende la inversión realizada por la cadena en el país?

Bojan Kumer: Si bien no puedo mencionar una cifra, puedo confirmar que la República Dominicana es uno de los principales países para Marriott en la región por número de propiedades y proyectos. Tan sólo en el país contamos con 17 propiedades en desarrollo del mediano a largo plazo contando más de 3,000 llaves.

En términos financieros, los resultados de nuestro último trimestre en la región reflejan un crecimiento de RevPAR saludable con un aumento del 2.8% sobre el tercer trimestre de 2022, así como una ocupación que creció cerca del 3% sobre el tercer trimestre de 2022.

• ¿Cómo ha sido la experiencia de Marriott Internacional en el destino República Dominicana?

Bojan Kumer: República Dominicana es un destino con un gran potencial, desde Santo Domingo a Punta Cana, nuestra inversión en República Dominicana es un testimonio de la confianza en la industria turística del destino que tiene un enorme potencial de crecimiento en segmentos como lujo y todo incluido.

• ¿Cuáles innovaciones y proyectos contemplan para el 2024, y cuáles se implementarían en República Dominicana?

Bojan Kumer: Estamos sumamente felices de anunciar que recientemente incursionamos en nuevos segmentos, incluida nuestra reciente entrada en el segmento de servicios limitados (midscale) con City Express by Marriott, con planes a posible expansión de marca al país.

Y en respuesta a la creciente demanda de opciones de estadías prolongadas y a la evolución de las preferencias de los viajeros por unidades más grandes y multifuncionales, Marriott dio un salto significativo al segmento multifamiliar con Apartments by Marriot Bonvoy.

Este nuevo concepto de marca abre camino en un nicho específico, atendiendo a los deseos de los huéspedes que buscan estadías prolongadas y diversas opciones de alojamiento para amigos y familias.

Caracterizados por su encanto residencial y su diseño de inspiración local, las propiedades Apartments by Marriott Bonvoy cuentan con zonas de estar y de dormir separadas, cocinas totalmente equipadas y lavandería.

Estamos emocionados por las infinitas posibilidades que Apartments by Marriott Bonvoy les ofrecerá a los posibles desarrolladores inmobiliarios en el destino, ofreciendo la flexibilidad ya sea de construir nuevas propiedades o convertir propiedades residenciales o de oficinas existentes, con un enfoque de diseño similar a las exitosas marcas Autograph Collection Hotels y Tribute Portfolio de Marriott.

• En República Dominicana se desarrolla un nuevo destino turístico, Cabo Rojo-Pedernales ¿Estaría Marriott Internacional considerando establecer alguna de sus marcas en este nuevo destino?

Bojan Kumer: Estamos al tanto del creciente interés que la zona de Pedernales ha tenido en los últimos años y estamos activamente buscando nuevas oportunidades de desarrollo para entrar en este mercado.

• ¿Cuáles son las nuevas tendencias que marca Marriott Internacional en la industria turística?

Bojan Kumer: En Salud y bienestar: hemos visto que los viajeros ahora buscan reencontrarse en el destino y obtener algún beneficio interior de su viaje.

Destinos culturales (ciudades): Las capitales culturales resultan sumamente importantes, pues los viajeros ahora buscan experiencias, lugares céntricos que les permitan conocer la historia y la vida local del destino.

Todo incluido: Un segmento sumamente atractivo para aquellos viajeros que buscan sacar el máximo provecho a su inversión de viaje. Actualmente Marriott International en la región cuenta con 31 propiedades de todo incluido bajo 5 marcas y 9 mercados distintos.

Bleisure: Es una tendencia que llegó para quedarse, con personas viajando de negocio y extendiendo su viaje para conocer el destino o sumando familia o amigos a su viaje inicial.

Lujo: Este segmento continúa creciendo fuertemente y nuestra región resulta ideal pues alberga aproximadamente el 10% de la cartera de lujo global de MI con 59 propiedades en 5 de las 7 marcas de lujo globales de Marriott International.

Sostenibilidad: Los viajeros ahora buscan opciones de viaje sostenibles, incluyendo apoyar a negocios locales, reducción de desperdicio, reducir la huella de carbono, etc.