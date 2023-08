“Vamos a solicitar al IDAC que nos reciba”

A modo de chanza, el CEO de Asur, un grupo empresarial importante que opera 16 aeropuertos en México y Colombia, Adolfo Castro, casi se lamentó de que fue invitado a participar en el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) con un 25 % de acciones, porque pudo haber sido mayor, ya que ve en la zona un gran potencial, como lo vieron de 15 a 20 años atrás en Cancún, México.

Todos los invitados rieron, al igual que los demás participantes en el Desayuno de Listín Diario. Castro dijo que el AIB es una inversión importante para la región y para el empleo y dio una explicación matemática de que de 2.5 a 3 personas trabajan por una habitación de hotel.

Castro estuvo acompañado de Abraham Hazoury Toral, presidente del Grupo Abrisa, S.A; George Muñoz, director de fondos de inversiones privados; Rafael Fernández de Castro, director operativo del AIB; el geólogo Osiris de León, director técnico; Cruz Apestegui, director de Relaciones Institucionales y Víctor Dumé, director de relaciones comunitarias del AIB en La Altagracia.

Los inversionistas explicaron en detalles el proyecto del AIB, confiados en la institucionalidad dominicana y el cumplimiento de las leyes, debido a que aseguran que cumplen con todas las normas internacionales, técnicas, medioambientales y aeronáuticas para su inicio.

Abraham Hazoury Toral explicó que la participación de un 25 % del Grupo Asur se debe a que hay más inversionistas. Reveló, como parte de la conversación, que junto a los nuevos socios van a solicitar al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) que los reciba para que sea la entidad la que formule la inquietud que tenga.

Explicó que las normas técnicas aeronáuticas internacionales plantean como limitación de distancia de 1,050 metros entre un aeropuerto y otro, “y nosotros estaremos a 25 y 30 kilómetros de distancia”. Además, se contrataron varias empresas extranjeras para hacer los estudios de rigor.

Al respecto, George Muñoz, representante de fondos de inversiones que asegura la entrada de inversionistas en diversos países, comentó que entre Dallas y Washington hay dos aeropuertos bastante cerca y no hay, ni nunca ha habido conflicto. Explicó el rol de OPI, entidad de la que es miembro y se dedica a inversiones privadas, comunitarias y sin daño al medioambiente.

Dijo que apoya el AIB porque es positivo y puede promover el empleo en este país y, por tanto, no teme que al final del día todo va a salir bien. En el país la empresa AIB está representada por una firma de abogados y en el exterior por la firma de USA que representó importantes emisiones soberanas de República Dominicana en el mercado de capitales, Cleary Gottlieb.

Hazoury Toral aseguró que se han completadomtodos los estudios medioambientales y todos los demás.

Asur ve potencial

Adolfo Castro, CEO de Asur, explicó que las conversaciones con los ejecutivos del AIB comenzaron hace 18 meses y los documentos fueron revisados no solo por los abogados locales, (Andrés Bobadilla); sino por los que tienen en Nueva York, y no se encontraron razones para no llevar a cabo la inversión.

Adolfo Castro, CEO de Asur; Abraham Hazoury Toral y demás socios del Aeropuerto Internacional de Bávaro, en el Desayuno.Raúl Asencio

Los documentos, dijo, muestran que en su momento se firmó un contrato con la empresa y si hay quienes han iniciado acciones para detenerlo entiende él que esto se resolverá con la confianza en la situación legal en República Dominicana. Asur ha invertido US$17.2 millones, monto que reportaron en el corte del trimestre a junio. La compañía tiene un 25 % de acciones, cuya inversión será de US$$66 millones.

Destacó que Asur conoce las aerolíneas, el personal de la región los conoce y también sus compromisos y les podrá transmitir la eficiencia en el servicio al cliente. Reiteró que ve en la zona del AIB un potencial como vieron en Cancún.

La infraestructura tiene capacidad para ocho a 12 millones de pasajeros que aportarán de 5,000 a 6,000 empleos directos. El aeropuerto tendrá una sola pista con 4,000 metros de longitud. Las acciones de Asur han subido con el anuncio, dijo.

Inversionistas socios

. Adolfo Castro Rivas es Director General (CEO), Director de Administración y Finanzas (CFO) y Encargado de Relación con Inversionistas de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (ASUR). Director General hace 11 años y los otros dos cargos, hace 23 años

Es Consejero Independiente de Red de Carreteras de Occidente, S.A. de C.V., de RLH properties, S.A.B. de C.V., y Consejero propietario de Aerostar Airport Holdings LLC.

.George Muñoz ha sido director de la firma de banca de inversión con sede en Washington, DC Muñoz Investment Banking Group, LLC desde 2001.

También ha sido socio de la firma de abogados con sede en Chicago Tobin, Petkus & Muñoz LLC (ahora Tobin & Muñoz) desde 2002. Se desempeñó como presidente y director ejecutivo de Overseas Private Investment Corporation desde 1997 hasta enero de 2001. Muñoz fue director Oficial Financiero y Subsecretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos desde 1993 hasta 1997, y entre otras funciones es miembro del consejo superior de Marriott.