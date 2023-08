Inversión en sector agua ascenderá a US$600 MM

El presidente Luis Abinader informó que la inversión en el sector agua aumentará a US$600 millones a partir del próximo presupuesto nacional, en búsqueda de seguir “poniendo los recursos” para dar mayor eficiencia a ese recurso en el país.

“Nosotros ya estamos haciendo lo que podemos hacer ahora, es bueno que sepan que estamos invirtiendo 2.5 veces más en el 2022 que lo que se invirtieron en el período 2016-2019; es decir, que nosotros, sin pacto, hemos trabajado para resolver este problema”, indicó el mandatario.

Abinader realizó estas declaraciones al encabezar el acto de firma del “Pacto Dominicano por el Agua 2021-2036”, el cuál compromete a sectores gubernamentales, académicos, universitarios, ambientales, municipales, empresas privadas, organismos regentes y partidos políticos.

El acuerdo

El presidente de la Academia de Ciencias, Eleuterio Martínez, explicó que el acuerdo ordena asumir el agua como un “bien de dominio público y como patrimonio estratégico de la República Dominicana”; además de impulsar la aprobación de la Ley de Aguas, consagrar por parte del Estado un régimen de derechos formales para el uso y aprovechamiento del agua; valorar el agua en sus tres dimensiones básicas: social, económica y ambiental; diseñar, consensuar y aprobar con la sociedad civil en su conjunto el Plan Nacional de Recursos Hídricos e infraestructuras, para su aplicación efectiva.

De igual forma, los pactantes se comprometen a promover y controlar por el Estado la protección, conservación y restauración de las cuencas hidrográficas, desarrollar en cada cuenca hidrográfica un plan de restauración de ríos, elaborar el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado a nivel nacional, apoyar la urgente formulación y aprobación del Plan Hidrológico Nacional, educar a las actuales generaciones, a través de campañas de concienciación y programas de educación ambiental, entre otros.

"Este Pacto Dominicano por el Agua 2021-2036 que firmamos hoy debe convertirse en el sustento de la política de Estado que nos encamine hacia la reforma institucional y de la gobernanza, la capitalización y la modernización para la sostenibilidad y la equidad en la gestión del agua”, precisó el ministro de Economía, Pavel Isa Contreras.

Se recuerda que cuando en 2021, el Gobierno anunció la intención de la firma de un pacto por el agua, se iniciaron una serie de consultas, las cuáles dieron como resultado que las principales problemáticas que afectan a ese sector son la falta de un marco que regulatorio, la dispersión institucional; la escasez del agua y el deterioro de su calidad.

Asimismo, el ministro señaló la carencia de obras de regulación y almacenamiento de agua; la gestión insostenible del recurso; la falta de educación sobre el valor del recurso, la necesidad de resolver el déficit de inversión en infraestructuras de agua potable, saneamiento, protección y conservación de cuencas, innovación de los sistemas de riego y adecuación de cauces, que en su conjunto afectan los servicios urbanos y rurales, la seguridad hídrica, y el desarrollo social y económico del país.

Falta firma de partidos

El mandatario señaló que aún varios miembros de los partidos políticos no lo han firmado pero que espera puedan hacerlo con el pasar de los meses.

“Esto tiene que ser un pacto nacional, no es un pacto del agua, es un pacto por la vida porque sin agua no hay vida, y si lo estamos firmando hoy es porque requerimos acción inmediata, y a corto, a mediano y a largo plazo y de toda la sociedad, algunos amigos, miembros de partidos políticos, no lo han firmado pero siempre estará su nombre y el partido para que lo firmen en su momento que espero que después que pasen esas pasiones políticas puedan firmarlos”, exclamó Abinader.

Piden debatir

El partido Opción Democrática (OD) indicó, que a su entender, el Gobierno debe de ampliar el debate sobre el pacto por el agua.

Al tiempo que manifestaron no firmarán dicho documento por entender que “se requiere de un mayor estudio por parte de todos los actores de la sociedad sobre el asunto ante la compleja situación medio ambiental que vive la República Dominicana”.