Delegación de EE.UU. observa el desarrollo del país en tierras raras

Funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos notaron el avance y la rigurosidad que sigue el Ministerio de Energía y Minas en el proceso de exploración de tierras raras, en Pedernales.

Así lo expresó Albert DeGarmo, gerente del Programa de Gobernanza de Energía y Minerales de la Oficina de Cadenas de Suministro de Energía del Departamento de Estado de los EE.UU., quien, junto a una delegación que visitó al país, elogió al Gobierno por la capacidad técnica consolidada, bajo el liderazgo de Energía y Minas, por el ritmmo acelerado con el que se ha avanzado en el cronograma del proyecto.

DeGarmo, quien visitó el martes la Reserva Fiscal Ávila, en Pedernales, junto a una delegación, agradeció al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, por la oportunidad de conocer el proyecto de primera mano y destacó la calidad de las presentaciones y del recorrido, lo que, según dijo, les permitió entender con mayor profundidad los avances técnicos y el compromiso del equipo local.

El ministro Joel Santos explicó el interés que tiene el presidente Luis Abinader en esa iniciativa y señaló que el mandatario ha

dispuesto todos los recursos necesarios para asegurar que se continúe su curso conforme al cronograma establecido.

Precisó la rigurosidad con la que se cumplen los protocolos ambientales y sociales, así como las intenciones del país de determinar los recursos disponibles para este año.

Agregó que para este año se espera determinar recursos y doce meses después tener avanzados los estudios suficientes para declarar reserva, a finales de 2026, lo cual constituirá, de por sí, un activo para el país.

En ese contexto, Santos señaló el espíritu colaborativo y la flexibilidad de la República Dominicana para adaptar los procesos, al indicar que esa actitud es clave para el éxito y la rápida evolución de la exploración.

--Además, expresó que el país tiene interés en seguir fortaleciendo la colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos y seguir los protocolos adecuados para garantizar productos y análisis de calidad.

“Esperamos poder empezar a cooperar aún más con este proyecto. Como mencioné anteriormente, estamos interesados en seguir aumentando la cooperación y en recibir cualquier ayuda que nos permita alcanzar nuestros objetivos de manera oportuna y coordinada”, enfatizó Santos.

Durante el encuentro, el equipo estadounidense también abordó temas relacionados con la metodología y los pasos posteriores al procesamiento de minerales.

En la reunión participaron el viceministro de Minas, Miguel Díaz; el viceministro de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia, Roger Pujols; Ariel Jahner, jefa de la Unidad Económica de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y Douglas H. Oliver, consultor de exploración minera.