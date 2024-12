Presidente de la Junta Agroempresarial dice la regularización no se logra de la noche a la mañana

A raíz de las declaraciones del presidente Luis Abinader, de dominicanizar la mano de obra extranjera en el sector agropecuario y el sector construcción, el presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, afirmó que hay que trabajar para que eso suceda, pero que no es algo que “se logra de la noche a la mañana”.

Benítez aseguró que el sector agropecuario según las mediciones que han hecho tiene unos 280 mil máximo 300 mil mano de obra extranjera, pero que el promedio general son 280 mil.

Las declaraciones las ofreció en una misa que se realizó en la sede de la Euclides Morillo por motivo a los 40 aniversario que lleva la Junta Agroempresarial dominicana.

Aunque actualmente no sabe la cantidad exacta de los extranjeros que están ilegales en el sector, precisó que cuando se hizo el programa de activación de regularización unos 119 mil extranjeros obtuvieron carnets, hoy vencidos.

El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) duró 18 meses y buscaba ofrecer documentos de identidad y permiso de permanencia a los extranjeros que se encontraba de manera irregular en el territorio. Según las estadísticas, de los 288 mil 466 extranjeros de 116 nacionalidades que acogieron el 97.8 % representaba la nacionalidad haitiana.

“La mano de obra haitiana es necesaria en la producción de alimentos. Vamos a poner ese plan; y con las autoridades y los productores vamos a llegar a un acuerdo para ver cómo en un plazo podamos hacerlo”, dijo el empresario.

Mecanismo para regularizar

El actual presidente de la Junta, José Rafael López, dijo que tanto migración y el Estado dominicano deben hacer censos para que de ese modo puedan ver la mano de obras extranjeras que necesita cada empresario.

“Darle la posibilidad de sacar un carnet oficial por ellos, por 2 meses de trabajo, por un año de trabajo y renovarlo cada 3 o 6 meses, para que se sepa en República Dominicana exactamente cuántos extranjeros hay trabajando en el campo”, expresó.

Benítez recalcó la necesidad de buscar mecanismo de incentivos a la mano de obra dominicana como viviendas, la tarjeta Supérate. “todo lo que se pueda hacer para motivar a la gente que trabaje en la agricultura, pagando mejores salarios”.

El presidente ejecutivo señaló que han tenido dificultad con el Gobierno haitiano para que puedan entregar los pasaportes a sus ciudadanos. Asimismo, informó que se encuentran atrapados con un Estado haitiano que no quiere darle los pasaportes y otro Estado que debe aplicar la ley.

“Hay empresas que tienen dinero entregado para que traigan los pasaportes (de los haitianos) y no se lo han dado. Nosotros queremos regularizarlos, pero ¿cómo lo hacemos? Si hay un Gobierno haitiano que no quieren darle el pasaporte a un ciudadano”, afirmó.

Garantizan aastecimiento de cerdo, pollos y huevos en Navidad

Debido al alza de los productos de la canasta básica los representantes aseguraron que no debe haber escases ni aumento, ya que, están trabajando para que eso no suceda. A lo que mandaron a los consumidores a no alarmarse “por lo menos con los productos de la canasta básica”.

Después que el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, mandó a los consumidores a no sorprenderse cuando vean un alza en los precios de los huevos, el actual presidente de la Junta dijo que no habrá escases ni siquiera de pollo.

“El pollo está a RD$40 pesos, la carne de cerdo está a $90 y a $110 pesos la libra; los huevos están a $5.50 en la granja”, dijo López.

Señalaron que están exportando más de 10 millones de huevo al extranjero y hay más de 5 millones de libras de pollo en los almacenes. “Tendremos pollos para las navidades y para medio año más”.