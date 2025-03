Economistas afirman espacio fiscal es insostenible con alto déficit

Los economistas Nelson Suárez, Ellen Pérez Ducy y Luis Vargas, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) ven que el país necesita solucionar el alto déficit fiscal proyectado a final de año, si no se produce ningún cambio entre la brecha que se ha ido abriendo entre los ingresos y los gastos y que ha venido sucediendo en los últimos 20 años, porque eso es insostenible en término de las finanzas públicas.

Nelson Suárez, experto en presupuesto, afirmó en compañía también del director del centro Fernando Ferrán, que este año 2025 el servicio de la deuda pública pasará de RD$400,000 millones, de los cuales RD$293,000 serán solo para el pago de intereses y RD$33,000 solo para el Banco Central.

Solamente el servicio de la deuda actual es de casi RD$99,500 millones, que según sus cálculos es el 50% de los RD$196,000 millones de ingresos que recaudó el Gobierno.

Para Suárez esa presión del servicio de la deuda sobre el Presupuesto Nacional es insostenible. Solamente para la recapitalización del Banco Central, dijo, se destinan todos los años entre RD$35,000 y RD$45,000 millones.

Además de que la transferencia al BCRD junto con la del sector eléctrico se destina RD$145,000 millones, y eso es más del 60% del déficit. De continuar esa tendencia, agregó, entre el 2026 y 2028 la presión fiscal podría escalar al 4.5% del producto interno bruto (PIB).

Sostuvo que hay una brecha enorme que podrá llevar a un déficit mayor de 6%, pero precisó eso no se puede cerrar de un solo golpe, para evitar el fracaso del Gobierno con la reciente reforma fiscal que llevó al Congreso y no pasó porque era un choque demasiado grande.

Personalmente, dijo, no ve un panorama que sea catastrófico, pero sí retos, porque “ni estamos tan bien como dice el Gobierno, pero tampoco tan mal como dice la oposición”. El primer reto señaló: es garantizar la sostenibilidad fiscal y revisar la estructura tributaria para recaudar más.

Expuso que la presión tributaria de 24% es perfectamente factible si se elimina el 40% de evasión del ITBIS (RD$290,000 millones); si se recuperan más de RD$474,000 de evasión del Impuesto Sobre la renta, unos RD$384,000 millones en exoneraciones fiscales y se enfrentar el problema en la fuente, ya que a su juicio “el Gobierno está perdiendo lo mismo que está recaudando”.

Recalcó que por la vía administrativa se puede captar de 1% a 1.5% del PIB, porque República Dominicana está perdiendo el 10% de sus recaudaciones.

¿Estamos esperando una situación de crisis? Se preguntó Suárez al enfatizar que no se trata de ofertas y menos de discursos para tener a la gente conforme, sino de concentrarse en acciones sostenidas, graduales, para buscar sostenibilidad, mediante un plan vinculante dentro de una estrategia país que permita trabajar con ese esquema fiscal dentro cinco a diez años.

“La brecha entre ingresos y gastos en los últimos 25 años ha provocado un creciente proceso de endeudamiento público que ha aumentado la carga presupuestaria del servicio de la deuda”, afirmó.

Luis Vargas entiende que se han aplicado reformas, pero la fiscal hay que hacerla, previo a reunirse para ver los puntos consensuados y llevarla al Congreso, hacer las revisiones pertinentes para evitar imposiciones, y corregir la “institucionalización de la evasión”.

No regalar la tierra, no conceder amnistías y empezar las conversaciones de la reforma fiscal con estudios, no para conseguir dinero, sino las metas fundamentales. Vargas recuerda que en este no país no hay base social moderna, y cuidar de no montar un esquema capitalista, porque la mayoría de los entes productivos son cuentapropistas y las microempresas son autofinanciadas de familiares. Lamenta que el Estado siga siendo un mecanismo para lograr la acumulación de capital.

De igual modo, Ellen Pérez Ducy considera que una reforma requiere evaluación, hacer estudios, analizar la coyuntura económica local y la coyuntura internacional. Aduce que es posible una reforma y buscar más ingresos, siempre con un sistema que sea justo y equitativo, bajo un esquema costo-beneficio.

Señala que sería un error buscar dinero porque se necesita hacer un gasto o salir de un problema inmediato.

Fernando Ferrán, director del Centro de Estudios Padre José Luis Alemán, S.J, de la PUCMM, explicó además de la Unidad de Estudios de Haití, la entidad ha desarrollado este el primer coloquio académico dirigido especialistas con el objetivo entre otros temas de fomentar el diálogo y discusiones para discernir el mudo económico y sus consecuencias en la sociedad.

“Este es el primer coloquio después del intento de reforma tributaria y presupuestos que tienen un problema de fondo”, indicó Ferrán al señalar que las economías no avanzan sin recursos económicos y por eso el trabajo voluntario del centro de estudios y el objetivo de la convocatoria, “para ver los remedios que puedan haber”. En el coloquio que se realizará esta tarde en la PUCMM participan más de 20 profesores, funcionarios y empresarios y estudiantes de término de economía en la PUCMM. Irán politólogos y sociólogos, también.

CITA…Los recursos presupuestados para cubrir el servicio de la deuda pública del Gobierno Central para el 2025 ascienden a RD$422,989.3 millones (US$6,702.4 millones), que representan el 34.1% de los ingresos fiscales estimados, 28.5% del gasto y 5.2% del PIB.