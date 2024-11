Los fondos soberanos alcanzaron los 13.6 billones de dólares en activos en 2023

Los fondos soberanos crecieron un 14% y superaron los 13 billones de dólares en activos bajo gestión en 2023, según el Informe de Fondos Soberanos desarrollado por IE University en colaboración con ICEX-Invest in Spain.

Este estudio confirma la fortaleza de los fondos soberanos que alcanzaron los 13,2 billones de dólares en activos gestionados en 2023 frente a los 11,6 billones de dólares en 2022.

El Informe Fondos Soberanos 2024 constata la resiliencia de las estrategias de inversión a largo plazo en un contexto de inestabilidad geopolítica y fragmentación global.

En un entorno mundial marcado por las tensiones entre Estados Unidos y China junto con el avance del proteccionismo, los fondos soberanos han adoptado enfoques de inversión prudentes y regionalizados, concentrándose en sectores estratégicos industriales, infraestructura digital y energía, sobre todo, renovables.

Los fondos soberanos de Oriente Medio se orientan a mercados como India, al tiempo que refuerzan la innovación y las infraestructuras en sus propios países.

Este informe se ha presentado en la sede de ICEX en un acto que ha contado con la participación de la Secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla.

Javier Capapé, director del Sovereign Wealth Research del Center for the Governance of Change (CGC) de IE University, ha analizado las principales conclusiones del estudio anual sobre inversión en fondos soberanos.

“Los fondos muestran una fortaleza extraordinaria, aumentando en número y activos bajo gestión en un contexto de menor inversión internacional y se preparan para el futuro tomando posiciones en sectores industriales, energía e infraestructura digital”, ha señalado.

Actores globales destacados

El Government Pension Fund Global noruego continúa siendo el fondo soberano más grande, acercándose a la simbólica cifra de los dos billones. China Investment Corporation (CIC) y State Administration of Foreign Exchange (SAFE), se mantienen en segundo y tercer lugar por segundo año consecutivo: CIC posee 1,3 billones de dólares y SAFE 1,1 billones.

Los puestos 4, 5 y 6 los ocupan actualmente los fondos de Oriente Medio, Abu Dhabi Investment Authority (estimado en 993.000 millones de USD), el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), con 978.000 millones de USD, y Kuwait Investment Authority (KIA), con una estimación actualizada de 969.000 millones de USD de activos bajo gestión.

Este crecimiento fue acompañado por un aumento en el número de operaciones, así como en su envergadura. El estudio muestra un crecimiento sustancial de la actividad de los fondos soberanos, con 473 inversiones, casi 50 operaciones más que en el Informe 2023, y un crecimiento notable del valor total de las operaciones, que alcanzó los 211.000 millones de dólares, casi el doble de los del informe anterior.

Respecto al destino de la inversión, los autores del informe han detectado un cambio en el foco de atención de la tecnología hacia las finanzas, que encabezan el número de operaciones. Sectores como la sanidad, la energía y la industria también están ganando protagonismo. Los principales fondos soberanos también lideran proyectos de infraestructura a gran escala en sectores como energías renovables, transporte urbano e infraestructuras digitales, en línea con las tendencias globales de descarbonización y transformación digital. En un entorno marcado por los elevados tipos de interés, estas entidades han aprovechado su capacidad de inversión en capital para identificar y materializar oportunidades estratégicas con una eficiencia operativa sorprendente.

Fondos Soberanos en América Latina

El Informe de fondos soberanos elaborado por Ie University e ICEX-Invest in Spain analiza a los 104 mayores Fondos Soberanos de inversión del mundo, entre los cuales se encuentran el Fondo De Reservas de Pensiones de Chile, dotado de 9540 millones de dólares y el Fondo de Estabilidad Económica y Social también de Chile con 4,700 millones. Son los de mayor tamaño en América Latina ocupando los puestos 52 y 60 en el ranking mundial.

El Fondo de Ahorro y Estabilización de Colombia ocupa el puesto 62 a nivel mundial, con 4300 millones en activos gestionados, mientras que el de Panamá, denominado Fondo de Ahorro de Panamá ocupa el puesto 67 mundial con 2690 millones de dólares. Guyana ya ha engordado su Natural Resource Fund hasta los 2100 millones de dólares.

Otros países de la región con fondos soberanos son Perú, con 1830 millones de dólares en activos que ocupa el puesto 76 del ranking mundial, y México cuyo Fondos de Estabilización de los Ingresos Petroleros cuenta con 1130 millones de dólares y ocupa el puesto 81 a nivel mundial. Por último, Venezuela conserva 30 millones en su Fondo para la Estabilización Económica.

El Sur Global, destino creciente de inversiones

Los flujos de inversión soberanos están apuntando cada vez más al Sur Global, especialmente hacia la India, que se está beneficiando de un fuerte crecimiento económico y de políticas orientadas a la transición ecológica. Aunque Estados Unidos sigue siendo uno de los principales destinos, su peso relativo en los flujos mundiales ha disminuido, lo que pone de manifiesto la creciente influencia de los mercados emergentes.

El informe de este año destaca el estudio de caso de la nueva Autoridad de Inversiones de Indonesia (INA), creada en 2021, cuyo capital se aportó de forma innovadora y no actúa como un fondo soberano de ahorro tradicional. En su lugar, emplea estrategias de coinversión para atraer capital extranjero a sectores clave como infraestructuras, energía verde y logística para hacer frente a los retos del siglo XXI del cuarto país más poblado del mundo. Su enfoque en la reducción del riesgo de inversión contribuye significativamente a los objetivos estratégicos de Indonesia, como la seguridad energética y la diversificación económica, prioridades clave en el contexto geopolítico actual.

Clima y sostenibilidad

En el ámbito de la innovación, el informe constata un compromiso a largo plazo de los fondos soberanos, con una clara apuesta por startups de inteligencia artificial y por proyectos orientados a la producción sostenible de alimentos. Y dentro del ámbito de la sostenibilidad, y en respuesta a la escasez mundial de agua, fondos como el PIF de Arabia Saudí y el QIA de Qatar están impulsando iniciativas de resiliencia hídrica tanto a nivel nacional como internacional.

En esta misma línea, el Center for the Governance of Change de IE ha lanzado la Sovereign Impact Initiative (SII), que busca transformar la cultura de inversión de los fondos soberanos. Su misión incluye fomentar las inversiones de impacto, fortalecer el desarrollo de capacidades y promover la investigación.

Las alianzas entre fondos soberanos se están consolidando como un factor crucial para poder alcanzar objetivos comunes en materia de clima y sostenibilidad, identificar nuevos acuerdos de coinversión y compartir conocimientos clave.

Sepa más

• El Government Pension Fund Global noruego continúa siendo el mayor, seguido por los dos fondos más importantes de China, Abu Dhabi Investment Authority y el Public Investment Fund saudí.

• El Sur Global, con India en una posición destacada, tiene un peso cada año mayor en las carteras de inversión de fondos soberanos.

• Chile, Colombia, Guyana, Perú, Panamá, México y Venezuela entre los países latinoamericanos que cuentan con estos instrumentos.

• La tecnología deja de ser el sector preferido por los fondos soberanos, por primera vez en una década, y es superada por las inversiones en el sector financiero, mientras energía e industria ganan protagonismo.

• España batió un récord de captación de inversiones de fondos soberanos en 2023-2024.