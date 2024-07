República Dominicana será menos afectada que Venezuela por disposición de Maduro

La suspensión de relaciones diplomáticas dispuestas por el gobierno de Nicolás Maduro no tendrán un gran impacto para República Dominicana, en vista de que el principal producto que se compraba a los venezolanos: el petróleo, desde hace años se compra en Estados Unidos, otros países y en el mercado “spot”.

De acuerdo con el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Leonardo Aguilera, el mercado de compra de crudo y combustibles derivados hace muchos años que ha sido diversificado.

Indicó que el país adoptó “una previsión estratégica para no depender de un solo suplidor, de modo que las contingencias sean siempre manejables”.

De igual modo, explicó el economista Luis Humberto Vargas, quien afirmó que el país compra combustibles principalmente a Estados Unidos.

Luego de la transacción de recompra de la deuda de Petrocaribe, el monto de la deuda con Venezuela se ha mantenido en niveles sumamente reducidos, y desde el final del año 2019 hasta la fecha se ha mantenido sin cambio en US$214.3 millones de los cuales solo US$54.3 millones corresponden a Petrocaribe, explicó el economista Henri Hebrard.

“Dicho de otra manera, por mantenerse las importaciones de hidrocarburos desde Venezuela en 0, no ha habido más financiamiento por Venezuela, lo cual indica que RD había logrado salirse de una megadependencia en el financiamiento de sus déficits, lo que resulta muy positivo en las circunstancias actuales”, aduce el experto en hidrocarburos Hebrard.

Comercio

En cuanto a importaciones de hidrocarburos, las estadísticas de Aduanas confirman que el comercio bilateral fue prácticamente nulo en los años recientes.

En 2019 las importaciones fueron apenas de US$3.05 millones de un total de US$3,719.23 millones; en 2020 US$ 0.06 millones de un total de US$2,110.33 millones; en 2021 US$ 0.02 millones de un total de US$4,025.76 millones; en 2022: apenas US$10.00 millones de un total de US$6,735.14 millones; y en 2023 apenas US$ 0.08 millones de un total de US$4,668.08 millones.

De acuerdo a Hebrard, datos de la DGA indican que el valor exportado por RD hacia Venezuela fue en 2021 de solo US$23.87 millones; en 2022 de US$26.66 millones y 2023 de US$12.70 millones

En término interanual, las exportaciones crecieron en 2024 un 34.1%, luego de crecer 40%.1 en 2023 pasado, 8% en 2022, 13.8% en 2021, 9.5% en 2020. En 2019 se registró una caída de -74%, según datos de ProDominicana.

En enero junio 2024, las exportaciones dominicanas hacia Venezuela llegaron a US$6.5 millones, de los cuales US$5 millones se fueron nacionales y US$1.5 mediante el régimen de zonas francas. El valor exportado cayó en -3% interanual.

Los bienes vendidos a Venezuela fueron productos farmacéuticos, productos químicos inorgánicos, materias primas y manufacturas, reactores nucleares, caldera, extractos curtientes, calzados, polainas y botines, procedentes de cinco provincias del país por 46 exportadores.

Algunos sectores creen que el sector más afectado sería el de la aeronáutica y el turismo, en menor medida.

Héctor Porcella, director del IDAC y próximo de la Junta de Aviación Civil (JAC) afirma que la situación de suspensión de vuelos y relaciones con el país afectará más a Venezuela que a RD.

Recuerda que la ruta de salida de los venezolanos es por RD la mayoría de los vuelos que vienen desde Venezuela lo hacen la modalidad de tránsito con otro destino final incluyendo Estados Unidos.

“Obviamente las líneas aéreas dominicanas se verán afectadas y so tendrá un impacto económico en sus operaciones”, explicó el director de la JAC.

PetroCaribe no existe

El acuerdo PetroCaribe, mediante el cual el país compraba petróleo y derivados a Venezuela no existe desde el año 2017. Ese año el Gobierno renegoció unos US$214 millones que adeudaba a ese país a descuento y un remante también fue renegociado con bonos.

El acuerdo petrolero fue firmado por los presidentes Leonel Fernández y Hugo Chávez Frías en Montego Bay, Jamaica, el 6 de septiembre de 2005. Se consideró un convenio político de Chávez para ayudar a 17 países de América Latina y el Caribe no petroleros que se enfrentaban a la compra de crudo venezolano y mundial a un alto costo. Posteriormente se conformó por 18 naciones al agregar a otro.

El acuerdo de PetroCaribe garantizaba una gracia de dos años, era un préstamo que se daba dependiendo del valor del petróleo, en el que cuando pasaba de US$50 República Dominicana se quedaba con el 30% como financiamiento.

Con Venezuela también existió un plan de intercambio de deuda por alimentos y se exportaron hacia allá harinas, espaguetis, habichuelas negras y medicamentos.