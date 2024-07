IE University anuncia que operará el IE New York College en Estados Unidos

IE University anuncia que comenzará a operar la Universidad Caledonia de Glasgow, como único miembro de la Glasgow Caledonian Universidad de Nueva York (GCNYC), la cual en adelante se denominará IE New York College.

Este College situado en el SoHo cambiará su nombre por el de IE New York College (IENYC) tras la aprobación de las autoridades en Estados Unidos.

Con este reemplazo, IE University se convierte en custodio de un innovador College en Nueva York con programas enfocados en Business y Sostenibilidad.

El College cuenta con la aprobación del New York State Board of Regents del Estado de Nueva York como institución not-for-profit desde 2017, está acreditado por el Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) y tiene autorización para admitir alumnos internacionales.

IENYC impartirá programas Master entre los que destaca el M.S. in Business for Social Impact and Sustainability que dará comienzo en enero de 2025, y próximamente anunciará los nuevos programas de la institución para el curso académico 2025-2026.

IE University y el futuro IENYC son instituciones independientes “con un propósito académico complementario centrado en impulsar el cambio positivo a través de la educación, la investigación y la innovación. Ambas tienen enfoque en business y en el avance de la agenda de sostenibilidad”, señala Diego del Alcázar, en nombre de IE University.

“Esta es una oportunidad única, una inyección de energía y una enorme responsabilidad. IENYC trabajará para generar impacto positivo no sólo en Higher Education a nivel mundial sino directamente en la ciudad de Nueva York”, añade Del Alcázar.

“Desde IENYC tendremos acceso a la extensa red global de IE University, a su colaboración con instituciones como Naciones Unidas e impulsaremos la investigación para tener impacto en las personas. Estamos deseando comenzar esta nueva etapa”, señala Jacqueline LeBlanc, Vicepresidenta y Provost de GCNYC.

Como sole member, IE University reforzará el propósito del College estadounidense. IE University e IENYC impulsarán distintas iniciativas como acuerdos de intercambio que permitirán a los alumnos de IE University vivir y estudiar en Nueva York, una de las capitales más vibrantes del mundo. Con más de 23 millones de habitantes y un PIB de más de 1,4 trillones de dólares, el área metropolitana de Nueva York es una potencia económica global.

IE University trabaja en estrecho contacto con el mundo empresarial y cree firmemente en el poder de los negocios para cambiar el mundo. La institución está reconocida como una de las universidades más innovadoras en rankings internacionales y está situada entre las 20 mejores por la empleabilidad de sus alumnos. Este paso adelante en Nueva York generará nuevas oportunidades y facilitará el desarrollo de nuevos proyectos a ambos lados del Atlántico.

IE University

IE University promueve el cambio positivo a través de la educación, la investigación y la innovación. La institución forma líderes con visión global, mentalidad emprendedora, un profundo respeto por la diversidad y la sostenibilidad y un enfoque único en las humanidades.

IE University está integrada por seis Escuelas: IE Business School, IE Law School, IE School of Politics, Economics and Global Affairs, IE School of Architecture and Design, IE School of Science and Technology e IE School of Humanities.

La institución cuenta con un claustro de más de 500 profesores que investigan y forman cada año a alumnos de 160 países en programas Bachelor, Master y Executive Education. Los más de 82.000 graduados de IE University están presentes en 185 países.

Sobre el College

El College estadounidense, que pronto cambiará su nombre por IENYC, promueve la educación y está comprometido con la sostenibilidad. Fundado por Glasgow Caledonian University, la institución situada en el SoHo ofrece actualmente un portfolio de programas Master en Business for Social Impact and Sustainability, Risk, Resilience and Integrity Management, Sustainable Fashion, y Diversity, Equity, and Inclusion Leadership.

Sepa más

