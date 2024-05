Escuela Barna se coloca en “top” mundial, gana competencia entre 30 universidades

La Escuela de Negocios Barna Management School logró el primer lugar de un campeonato mundial en el cual participaron 30 universidades internacionales, lo que coloca a la entidad de formación en el “top” de capacitación global y muestra las capacidades de sus alumnos.

Los profesionales dominicanos, especialistas en administración de empresas y estudios en finanzas de alto nivel, que ganaron la competencia “Ben Graham Centre's 2024 International MBA Stock Picking Competition”, y estudiantes de maestría (MBA) en Dirección de Empresas, fueron: Fernando Germes, Jacek Swiatkowski y Gustavo Tavares.

La competencia es una capacitación extracurricular del MBA.

Con solo unos pocos días para preparar un informe exhaustivo sobre una conocida empresa de muebles canadiense, los equipos de la Escuela de Yale School of Management, Barna Management School, and Ivey Business School se enfrentaron, cada uno presentando a un distinguido panel de inversores en valor, explica la Escuela Barna.

Los profesionales dominicanos participaron en equipo, en una competencia que se enfoca en la valoración de un empresa, en este caso una empresa libanesa que vende muebles en Canadá, basados en una análisis de su valor en cuanto al contexto económico, operativo, y estratégico, entre otros indicadores.

El proceso de valoración inicia con una primera ronda con una lista de 10 empresas y luego en una segunda ronda todos los equipos que van a la final trabajan con una sola empresa para su evaluación, Leon’s.

El objetivo principal de la competencia es exponer a los estudiantes participantes al enfoque de inversión en valor del análisis de acciones y difundir la filosofía de la inversión en valor con programas de MBA alrededor del mundo.

En una vista a Listín Diario, con motivo de esa noticia de gran importancia para el país, José Arias, anterior ganador; Jacek Swiatkowsky y Gustavo Tavares, explicaron su experiencia en las rondas y las preguntas que responden por espacio de 20 minutos cada uno.

Los participantes dominicanos explicaron el resultado de la valoración, basada en análisis de los estados financieros, la administración, el contexto, y su visión a futuro, mediante una evaluación completa, tomando en cuenta la percepción del mercado, porque se hace con empresas públicas, que negocian acciones.

El premio en metálico fue de US$$8,000 canadienses para este primer lugar. La ronda final del International MBA Stock Picking Competition organizado por el Ivey’s Ben Graham Centre for Value Investing, fue el pasado 11 de abril.

La competencia fue realizada en Toronto, Canadá, y enfrentó a equipos de estudiantes de prestigiosos programas de MBA de todo el mundo, compitiendo por un total de US$14,000 en premios.

Cada equipo debe incluir una recomendación de compra o no compra, y son juzgados por su rigor analítico, comprensión de la industria y capacidad para defender su posición.

Barna Management School de la República Dominicana fue la ganadora general, con Yale e Ivey ocupando el segundo y tercer lugar respectivamente.

"El espíritu fue simplemente increíble", expresó Germes. "Usamos un nuevo marco para hacer la valoración, y una nueva mentalidad, y un nuevo paradigma para desafiar esas creencias. Aprender a valorar desde una perspectiva diferente fue simplemente impresionante".

Tavares reflexionó sobre el valor y la importancia del trabajo en equipo para impulsar su éxito. "El trabajo en equipo fue fenomenal", dijo. "La persona más fácil de engañar es uno mismo. Entonces, es agradable tener compañeros de equipo que no tienen miedo de decirte: 'Oye, estás siendo un idiota'. Y esa humildad de vez en cuando, y aceptar ese argumento después de unas horas de discusión saludable. Es divertido hacer eso de manera respetuosa. Creo que eso es lo más amable que alguien puede hacer por ti".

Los jueces para la ronda final de la competencia incluyeron a destacados inversores en valor como Scott Barbee, de Aegis Financial Corporation; Thomas Konstantinidis, de Allianz European Reliance; Robert Robotti, de Robotti & Company Advisors LLC; Kim Shannon, de Sionna Investment Managers; y Achilleas Taxildaris, de Bristol Gate Capital Partners Inc.

Ben Graham Centre's International MBA Stock Picking Competition

The Ben Graham Centre for Value Investing en el Ivey Business organiza anualmente la International MBA Stock Picking Competition. Los equipos participantes compiten por un total de US$14,000 CAD en premios en efectivo, así como por la asistencia gratuita a la Conferencia de Value Investing del Centro Ben Graham y a la Junta General Anual de Fairfax Financial Holdings Ltd. en Toronto, ON, Canadá. Estos eventos brindan un espacio para que los participantes escuchen a destacados oradores en gestión de inversiones, así como una oportunidad para establecer contactos con prominentes inversores en valor. El objetivo principal de la competencia es exponer a los estudiantes participantes al enfoque de inversión en valor del análisis de acciones y difundir la filosofía de la inversión en valor con programas de MBA alrededor del mundo.