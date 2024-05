Gobierno gestiona con el BM US$2.7 billones para financiar un megaproyecto de movilidad vial

El Gobierno dominicano gestiona un financiamiento de US$2.7 billones con el Banco Mundial para resolver el grave problema de la movilidad vial en el Gran Santo Domingo.

El presidente Luis Abinader, acompañado del canciller Roberto Álvarez y de los ministros de Hacienda y de Economía, Jochi Vicente y Pavel Isa Contreras, respectivamente, conversó sobre los alcances del proyecto con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en la sede del organismo en Washington DC, capital de los Estados Unidos.

Por alrededor de una hora, Abinader y su comitiva explicaron a Banga, de origen indio, quien estuvo acompañado de Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el jefe de personal, Coralix Gevers, sobre el Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo.

El mandatario explicó que junto a los planes con el BM sobre el Sistema Integrado de Transporte se aprovechará para incluir los trabajos de drenajes que solucionará el 60 % de las necesidades del Distrito Nacional y al mismo tiempo se incluirá la parte del alcantarillado sanitario.

El Sistema Integrado de Transporte incluye un nuevo Teleférico que conectará los barrios y sectores comprendidos entre el kilómetro 9 de la carretera Duarte con el kilómetro 12 de carretera Sánchez, llegando a Haina. El proyecto abarca también la conexión con un tranvía que recorrerá toda la avenida Independencia hasta conectarse con el Metro de la Winston Churchill.

Además, incluye el desarrollo de obras en diferentes puntos críticos de Santo Domingo para resolver el grave problema de las inundaciones en épocas de grandes precipitaciones de aguaceros.

“La parte más importante es el tren urbano de Santo Domingo que iría desde la 27 de Febrero con carretera Duarte hasta Boca Chica”, apuntó Abinader al conversar con ejecutivos de medios que le acompañaron en su visita a Washington DC, para recibir el premio Chairman’s Award for Leadership in the Americas y participar como orador en la 54 Conferencia Anual de Washington sobre las Américas.

Luis Abinader, presidente dominicano, y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial.Fuente externa

El mandatario consideró que esas obras permitirán un fluido desagüe y terminarán con el caos y la zozobra en el sistema de tránsito vehicular en la capital. Refirió que el Gobierno ejecutaría una fase de ese plan del Sistema Integrado de Transporte, la que iría desde la avenida Kennedy con Máximo Gómez hasta la avenida Charles de Gaulle, y desde la avenida Ecológica hasta Boca Chica.

Receptividad

Al término de la reunión, el presidente Abinader informó que la receptividad del presidente del Banco Mundial “fue muy buena”, al momento en que, tanto el jefe del Estado como sus ministros, desglosaban los alcances y el impacto de esas obras para el Gran Santo Domingo.

“Ellos dicen (Banco Mundial) que tienen mucha experiencia en esos proyectos y que van a trabajar en una unidad con el gobierno dominicano” para acelerar la realización de los estudios de cada uno de los proyectos.

“Eso, además de garantizar el financiamiento nos certifica de que lo estamos haciendo con la tecnología más apropiada, más eficiente y con la mayor transparencia”, dijo el mandatario.

“Nearshoring” y la industria de semiconductores

En su conversación con el ejecutivo del BM, el mandatario también conversó sobre el tema del programa del “nearshoring” que es para llevar las empresas de alta tecnología a República Dominicana, especialmente a las zonas francas.

El Presidente detalló que la idea que se tiene desde el gobierno es convertir a la República Dominicana en un centro de ensamblaje (zona franca y otras industrias) de semiconductores aprovechando la demanda de esa tecnología y aprovechar así para crear empleos de calidad donde los ingenieros y tecnólogos puedan desarrollar sus capacidades.

Sostuvo que el presidente del Banco Mundial refirió que República Dominicana está en las mejores condiciones para el desarrollo de la industria de los semiconductores, y mostró que el organismo tiene disposición de apoyar financieramente para la adquisición de las plantas privadas que se establezcan en zonas francas o en cualquier otro sector.

Abinader explicó que en el país se explora sobre la existencia de “tierra rara”, que es la materia prima que se usa para la industria tecnológica, y que eso sería una gran ventaja. “Tener una industria que no solamente puede hacer la manufactura sino que además podamos tener la minería para una industria básica podría representar un futuro extraordinario”, enfatizó el mandatario y se mostró esperanzado en que el próximo cuatrienio se podrá ver empresas de semiconductores establecidas en el territorio nacional.

Luis Abinader en Washington.Fuente externa

Sector energía

El presidente Abinader indicóque el tema energético es recurrente cuando se reúnen con el organismo y que en esta oportunidad fue tocado en dos aspectos, primero sobre el tema de la generación, en la que dijo se ha avanzado mucho.

“Hemos adjudicado 400 megas de generación urgente y que ya están generando en el país y un poco más de 600 megas de energía renovable”, expuso Abinader y agregó que además de eso, el año pasado se hizo una licitación de 800 megas que está en proceso de construcción en Manzanillo y 800 megas más en las Empresas Distribuidoras de Energía (EDEs).

Como segundo punto, el Jefe de Estado expuso que los ejecutivos del Banco Mundial le expusieron la preocupación sobre la situación financiera de las EDEs, lo que dijo también es una preocupación del Gobierno dominicano.

Agregó que desde el Gobierno se hacen esfuerzo para mejorar la cobranza y destacó que el Banco Mundial han ofrecido su apoyo para eficientizar el trabajo de las distribuidoras, lo que admitió es un tema pendiente que se tiene para el próximo cuatrenio.

La preocupación del Banco Mundial, y que según el presidente, es también la del gobierno, tiene que ver con la situación financiera que atraviesan las distribuidoras de electricidad (las EDEs).