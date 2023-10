Rusia retira nuevo billete de 1.000 rublos tras críticas de Iglesia por ausencia de cruz

El Banco Central de Rusia (BCR) retiró hoy el nuevo billete de 1.000 rublos debido a las críticas vertidas por la Iglesia Ortodoxa por incluir una imagen de un edificio con una media luna islámica y una antigua iglesia sin cruz.

"Se ha decidido suspender la emisión de los billetes. No han tenido una amplia circulación", informó el BCR en un comunicado.

Los especialistas del BCR, que presentaron el lunes los nuevos billetes de 1.000 y 5.000 rublos, revisarán el diseño del primero de ellos.

Este billete incluía en una de sus caras la torre Siuiumbiké (mezquita del Khan), uno de los mayores símbolos de Kazán, capital de la república de Tatarstán, y el Museo de Historia del Estado del Pueblo Tártaro.

Dicho museo, inaugurado en 2006, se encuentra en una antigua iglesia que los soviéticos convirtieron en un almacén y después en un archivo, de la que retiraron la cruz cristiana.

El jefe de prensa de la Iglesia, Vladímir Legoida, recomendó al banco emisor a elegir con más cuidado las imágenes para no crear tensiones "allá donde no las hay", mientras otros religiosos llamaron a "no jugar con fuego".

"Nuestra sociedad debe aspirar a que cada edificio religioso o templo de culto cumpla la función para la que fue erigido en su momento por los creyentes", aseguró.

Le respaldó el conocido senador oficialista Andréi Klishas. "Una iglesia sin cruz recuerda al oscuro período de la lucha contra Dios y colocar una imagen como esa en los billetes es como mínimo irracional e incluso provocador. Realmente espero que esto no vuelva a suceder", afirmó en Telegram.