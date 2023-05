Procuran canalizar fondos privados hacia el agro

El administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, afirmó que esa entidad tiene un rol determinante en la seguridad alimentaria del país, por su apoyo al campo, donde no llegan otros bancos por razones obvias del alto riesgo de las labores agrícolas.

Durán dijo que por esa causa y por la incertidumbre de la agricultura, todavía el flujo de préstamos de la banca múltiple al sector agropecuario es muy bajo.

En el 2021, explicó, el sector productivo recibió RD$593,000 millones y, de esos, solo RD$20,203.8 millones fueron al sector agropecuario, que en términos porcentuales representó una participación de 3.4 %.

Y en el 2022, según cifras publicadas por el Banco Central, el sector productivo recibió RD$671,076.4 millones, y el sector agropecuario de esa cantidad RD$25,335.3 millones, equivalente a 3.8 %, o sean que no subió prácticamente nada.

Canalizar recursos

Durán sostuvo que el banco está inmerso en un proceso de canalizar recursos al sector agropecuario, de parte de organismos internacionales y citó en ese aspecto al FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), el cual opera y financia la agricultura en México, desde su fundación en 1954.

Aseguró que en República Dominicana hay muchas tierras ociosas y muchas oportunidades de producción y ampliación de la producción de frutas, invernaderos y ganado de carnes, lo que plantea la necesidad de que se canalicen recursos al sector, “sobre todo, de fondos de inversiones”.

“Uno debería de aspirar a que por lo menos una partida de los fondos de pensiones del país, que ya tiene una cantidad muy significativa, pero con garantías... se cree un fondo de garantía que dé seguridad a las inversiones”, indicó.

Durán dijo que ese sería uno de los desafíos del sistema financiero para canalizar recursos al sector privado, pero que el país lo necesita.

“El sistema alimentario necesita apoyo, una mayor capacidad transformadora”, indicó.

Durán participó en el Desayuno del Listín Diario, en compañía de Solanyi Mejía, directora de servicios administrativos; Salomón Rodríguez, director de control de riesgos, y Pilar Moreno, de Relaciones Públicas.

Fondo de garantía del FIRA

El FIRA garantiza recursos mediante programas de crédito del Gobierno Federal. “La canalización de recursos financieros a las instituciones de crédito, para que estas a su vez los hagan llegar a través de créditos otorgados a productores para préstamos de habilitación o avío, para la agricultura, ganadería, avicultura y otras actividades afines”.

El FIRA proporciona servicios mediante fondeo, mediante servicio de garantía, a través de productos estructurados, financieros y mediante subsidio tecnológico.

Crédito a tiempo

El Bagrícola también ha implementado su instrumento de crédito a tiempo. Durán dijo que, a su llegada a la institución, se encontraron financiamientos que tardaban de 90, 120 y hasta 200 días.

“La agricultura es crédito a tiempo, si tú no me vas a dar crédito a tiempo, para qué me vas a ayudar a sembrar”, explicó Solanyi Mejía, directora de servicios administrativos.

Mejía expuso que el avance ha sido de tal magnitud que ahora un préstamo grande dura un día, cinco días y hasta 21 días. Precisó que los técnicos van al campo y llenan los documentos del agricultor con un celular inteligente o un sistema y lo transporta de manera digital a otros estamentos que tienen que aprobar el préstamo.

Y eso alimenta el “core bancario” (negocio de bancos con clientes minoristas), de manera digital. Antes los expedientes en papeles eran transportados de un punto a otro, dijo.

La funcionaria afirmó que esto ha permitido aprobar los préstamos a tiempo. El Banco Agrícola ha invertido en el sistema, en personal capacitado y para cumplir con las regulaciones de la Superintendencia de Bancos que, además, tiene réplica de manera física y en la nube.

La entidad también ha hecho una gran inversión en ciberseguridad, con grandes inversiones en los servidores para ir hacia la tecnología de punta. Ahora lanzará mañana su internet banking, lo que facilitará las transacciones de sus clientes, como parte de la celebración de su 78 aniversario.

Capitalizado

El Banco Agrícola es una institución estatal, que no reparte beneficios, por lo que es capitalizado por el Estado, explicó Salomón Rodríguez, director de control de riesgos.

Apoyo

En esta gestión del presidente Luis Abinader, que lleva dos años y nueve meses, el Banco Agrícola ha recibido RD7,500 millones, recursos superiores a los recibidos en los cuatro períodos de gobiernos anteriores que nunca llegaron a los RD6,000 millones, sino que a lo más que llegaron fue a RD,000 millones en un año.

Recuperación

El Banco Agrícola recuperó el año pasado RD$23,000 millones y la mora ha bajado, explicó su administrador general, Fernando Durán.