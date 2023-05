Nueva medición revela descenso en la pobreza

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) publicó ayer el boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza 2022, donde mostró las nuevas metodologías aplicadas en la recopilación de los datos desde 2016 hasta ese año.

La directora de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática del Viceministerio de Análisis Económico y Social, Rosa Cañete, informó que en 2022, el primer año en representar una reducción en la pobreza monetaria desde la pandemia, más de 290,000 dominicanos han superado las condiciones de pobreza.

La funcionaria señaló que, según el informe, 401,283 personas estaban en condiciones de pobreza extrema y 2,942,555 habitantes en condiciones de pobreza general en 2022.

Cañete índico que con la actual Metodología de Medición de la Pobreza, un hogar de tamaño promedio, o sea, de tres personas, se considera pobre si no alcanza un ingreso mensual de RD$22,176, RD$3,959 más que con la anterior metodología.

Expresó que alrededor de 1,800,000 personas fueron beneficiadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Aseguró que más de 456,000 personas dejaron de estar en situación de pobreza por las transferencias gubernamentales, PAE y transferencias monetarias.

Cañete declaró que con la “Metodología 2022” la brecha de pobreza entre mujeres y hombres se reducen a 4.6%, en 2021, y 3.6% en 2022. Con relación a las estadísticas de pobreza regional, expresó que la región Ozama, que en la metodología 2012 era la segunda localidad con mayor porcentaje de pobreza, es la macrorregión con mayor incidencia contabilizando 34% de pobreza general.

La región Sur, que tradicionalmente presentaba un mayor nivel de pobreza monetaria, pasa a ser la segunda macrorregión con un 27.6% y la región Este tiene un índice de 24.5% de pobreza general.

Explicó que los datos se publican con las dos metodologías desde 2016 a 2022 para asegurar transparencia, pero los resultados de una metodología y otra no se pueden comparar ya que usan estándares diferentes.

Suben estándar

Mientras el ministro de Economía, Pavel Isa, detalló que el actual proceso ajustó la población referente utilizada en el estudio para elevar el alcance de los resultados del informe.

“Lo que estamos haciendo es subiendo el estándar, estamos definiendo a la población no pobre como una población que tiene mayor nivel de ingreso y calidad de vida de lo que ahora se había utilizado”, acotó el incumbente.

El titular del órgano económico aclaró que la adaptación estructural de la metodología será la oficial para medir los índices monetarios en el territorio dominicano.

Isa destacó que con la publicación de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH), en 2020, realizada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en 2018, el órgano gubernamental ha actualizado las líneas de pobreza a la realidad actual.

Con relación a las expectativas económicas de 2023, el ministro sostuvo que el aumento de los precios próximamente ya no será un aspecto preocupante para la sociedad, porque ya se está percibiendo una sensible desaceleración en la tasa de inflación. “La inflación se está normalizando, vamos a tener una inflación que oscile entre tres y cinco por ciento. Es decir, ya no será un tema de preocupación para los dominicanos”, dijo Isa.