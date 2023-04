Tengo un desorden financiero, ¿qué hago?

No todas las personas no suelen tener madurez financiera y cuando se llega a la adultez, si no sabes administrar tus ingresos, es posible que te sumerjas en deudas que afecten tu estabilidad emocional e historial crediticio.

Violeta Saint-Hilaire, quien es experta en bienestar financiero brinda varias recomendaciones a las personas que suelen tener problemas a la hora de administrar sus finanzas.

¿Qué hacer si tienes un desorden financiero?

Lo primero que recomienda Saint-Hilaire es dejar de endeudarse, lo más conveniente es no cargar con tarjetas de crédito. También, es necesario preparar un plan para saldar los balances adeudados, para eso debe crear un presupuesto de ingresos y gastos con el cual se podrá enterar la realidad de su situación financiera, esto le servirá de ayuda para tener una idea clara a la hora de tomar decisiones.

De igual forma, exhorta a siempre pagar el mínimo a cada tarjeta, ya que así evita que pase a Legal, de lo contrario, a su deuda se sumaran los gastos administrativos y legales de las empresas recaudadoras.

Es necesario enfocarse en ir pagando una deuda a la vez y si sus ingresos no son suficientes, pero le permiten pagar una cuota mensual, es posible le convenga renegociar el total de la deuda, para así tener un solo compromiso por pagar.

Hilaire puntualiza que, en dicha opción tendrá que tomar medidas extremas para no volver a caer en deudas, lo aconsejable es mutilar todas las tarjetas y reducir los gastos hasta quedar limpio de deudas.

En adición, puede buscar la manera de aumentar sus ingresos.

¿Cómo limpiar su crédito aun cuando saldó todas sus deudas?

Violetta Saint-Hilaire puntualiza que, por ley, el histórico crediticio permanece por cuatro años luego del último pago que salda la deuda.

“En otro orden si las deudas se saldaron la entidad financiera o recaudadora deberá eliminar las leyendas como por ejemplo legal, acuerdo de pago entre otras”, aclaró.

Es conveniente pedir y conservar las cartas de saldo y en un tiempo prudente, solicitar algún producto financiero, como a una compañía telefónica u otra que le reporte burós. Si paga a tiempo y da un buen uso, le ayudará a aumentar el score crediticio.