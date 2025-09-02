Edesur pide a clientes denunciar brigadas que pidan dinero a cambio de servicio

La empresa distribuidora de electricidad, Edesur Dominicana, aclaró que bajo ninguna circunstancia los clientes deben pagar dinero a las brigadas que realizan trabajos o servicios, ya que esto constituye un acto de extorsión y fraude.

La distribuidora de electricidad, en un mensaje enviado a los medios de comunicación y compartido en sus redes sociales, exhortó a los clientes a denunciar a cualquier brigada o técnico que ejerzan o intenten incurrir en esa práctica, llamando a su Call Center al 809-683-9393, visitando el sitio web energiasinfraude.com.do o a través de sus redes sociales y buzones de sugerencia.

"¡Que no te engañen! En Edesur los servicios de nuestras brigadas son totalmente gratuitos. Si alguien intenta cobrarte por reparaciones o trabajos, denúncialo de inmediato. Eso constituye un acto de fraude y extorsión", expresa la empresa en su cuenta de X (antigua Twitter).

Transformador en Jimaní

Este martes, la empresa eléctrica anunció que puso en operación un transformador de potencia y dos nuevos circuitos eléctricos en Jimaní.

En una nota de prensa, Edesur señaló que miles de personas serán beneficiadas con la nueva infraestructura en toda la provincia Independencia y que el sistema garantiza un suministro eléctrico estable, reduce pérdidas técnicas y atiende el crecimiento de la demanda

"La inyección de energía desde la subestación de Jimaní y la creación de nuevos circuitos en esa demarcación mejorará también la calidad del servicio en Duvergé y las comunidades aledaños", apunta la información servida.

El transformador tiene una capacidad entre 7.5 y 10 MVA, suficientes para abastecer adecuadamente a comunidades como Jimaní, El Limón, Vengan a Ver, entre otras, a través de los dos nuevos circuitos habilitados.

Los nuevos circuitos, abastecidos desde Jimaní, permitirán reducir la carga del circuito que abastece, desde la central de Las Damas, a Duvergé y las comunidades aledañas. De esta forma, la nueva infraestructura beneficia también a esas demarcaciones de la Provincia Independencia, evitando las interrupciones por sobrecarga de ese circuito.