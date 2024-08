Edesur informa que está instalando un trasformador y por eso varios circuitos estarán sin servicio

La Empresa Distribuidora del Sur (Edesur Dominicana) informó que para aumentar la potencia está colocando en estos momentos un transformador en la subestación Centro de Operaciones que brinda el suministro de eléctrica a decenas de sectores del Gran Santo Domingo, con el propósito de contrarrestar las interrupciones por sobrecarga y señala que varios circuitos están fuera.

La empresa distribuidora de electricidad comunicó que por esos trabajos ha interrumpido el servicio en los sectores pertenecientes al circuito: COHE101 Km.12 de la Sánchez, Bo. Pte. Antonio Guzmán, Bo. San Martin, Bo. Los Químicos, El Café, Villas del Café I y II, Las Casas de Canaán, Villas del Café IV y V, Colinas de Canaán, KM 12, Loma del Chivo, Bo. Paraíso, C/ Dolly, Loma del Chivo, C/ Resp. Principal, C/ 2da, C/ 18, C/ Resp. 20, Callejón Arelis de la Flor del Café.

Asimismo, informó que el circuito COHE102 será impactado, por lo que los residentes del Resodencial José Contreras, Atlántida, Urbanización AESA, 16 de agosto, El Pedregal, Luz Consuelo Norte, Residencial Villas Praderas Verdes, Res. Ana Karina, Residencial Don Oscar, Costa Criolla, estarán siendo intervenidos por estos trabajos.

Otros circuitos que también serán intervenidos son los COHE103, COHE104 y COHE105, impactando de manera directa a los clientes de Residencial Santo Domingo Norte y Sur, El Abanico de Herrera, Ens. Altagracia, Engombe, El Palmar, Bo. Engombe, Urb. Altos de Engombe, Lotificación Engombe. Centro de Operaciones de Herrera (Recinto CDEEE), Hnos. Yarull, Residencial Casas Reales, Santo Domingo Country Club.

También, Almadeca, Congelasa, Cilindros Nacionales, Muelles y Frenos, Alfa Motors, Plaza Luperón, Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Hogar de Ancianos, Resid. Sandra I y II, Resid. Mar Caribe, Urb. Costa Verde, Urbanización Costa Azul, Residencial Mirador del Oeste, Barrio Nuevo en Haina Oriental, Manresa, Bo. El Castillo.

Edesur Dominicana pidió compresión a todos los clientes que serán afectados de manera directa por estos trabajos, ya que con ello se van a mejorará la calidad del servicio eléctrico en estos sectores.