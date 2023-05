Distribuidoras continúan dando apagones, pese a que hay una alta generación en línea

Pese a que la generación sincronizada en tiempo real pasa de 3,401 megavatios hora, las Empresas Generadoras de Electricidad (EDES) continúan dando interrupciones en sus áreas de concesiones, principalmente en la de Edeeste, según quejas de usuarios que, también reportan aumento de facturaciones en sus servicios.

Cerca de las tres de la tarde la generación real sincronizada en tiempo real era superior a la programación establecida en el OC/SENI (Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado) y desde el comienzo del día no se observó reserva fría, lo que quiere decir que las plantas generadoras estaban disponibles a toda capacidad.

Incluso, las dos terminales de Punta Catalina estaban en línea, con 335 y 362 megavatios hora.

El problema energético nacional no es nuevo, pero sigue siendo complejo, a pesar de la gran cantidad de subsidios que sigue dando el Estado del Presupuesto Nacional y de que hubo avances en la matriz de generación.

El inadecuado sistema de redes, la falta de contadores de luz, el hurto, y las pérdidas de las EDES, la falta de educación en el uso eficiente de los electrodométicos, mayor consumo por el calor y hasta desconocimiento, entre otros factores en los que también todavía algunos atribuyen a las “chichiguas de Julio Sauri”, quien en su momento al frente de la desaparecida CDEEE atribuyó los apagones a que las chichiguas se enredaban en los alambres de electricidad, hacen la operación comercial ineficiente y costosa.

El OC-SENI reportó como último evento un disparo de autotransformador 138/69 kilovatios en el sistema eléctrico de Hainamosa, además de otros disparos múltiples adicionales, pero indica que no afectó a ningún circuito.

En las últimas semanas, el OC-SENI señala algunos altibajos en la generación, pero siempre van acorde a lo programado y en los casos que no lo estaba la demanda fue cubierta con operaciones de redespacho. Había seis plantas fuera por gestión de combustibles y una por causa interna.

La demanda de energía sube en verano y según se observa en el OC/SENI este incremento también ha disparado los costos marginales de operación.

Actualmente, el mayor uso de generación es en base a gas natural (39.39 % ayer); carbón 33.39 %, y fuel oil 6, un 13.53 %. Otra generación fue un 4.69 % en energía eólica, 4.36 % solar, 1.05 % a biomasa, fuel oil no.2 un 0.37 %, y en hidráulica 2.9 %.

Hoy en la tarde hubo una “interrupción” (apagón) registrando una salida de 204.6 megavatios, equivalente en un 91.13 %, atribuido a “causas internas” de las distribuidoras y el 8.87% restante en la transmisión.

Los apagones siguen

“Ahora si completamos”, dice Sandra, residente en Santo Domingo Norte, específicamente en el Condominio San Rafael, en las inmediaciones de la avenida Jacobo Majluta. Otra noche más que no duerme, con el fuerte calor y hasta mosquitos.

En Santo Domingo Este también se está yendo mucho la luz, dijo Margot, una residente de la Urbanización La Esperanza. Esto ocurre en sectores ubicados en circuitos de baja categoría como el C y D, que según autoridades es donde más gente evade pagar la energía, sea por hurto o por la gran cantidad de pérdidas de las distribuidoras al no gestionar el cobro o por no tener redes adecuadas ni contadores.

Los reportes

Los datos “abiertos” de la Oficina de Protección al Consumidor (Protecom), de la Superintendencia de Electricidad (SIE), durante enero-marzo de este año 2023 reporta un total de reclamaciones de 11,570 usuarios del servicio de electricidad, de los cuales la mayor cantidad de quejas fue en marzo.

Sin embargo, de más de RD$5.9 millones acreditados a los usuarios, más del 50 % lo otorgó en febrero pasado.

El reporte del Protecom señala que la mayor cantidad de reclamos fue en la concesión correspondiente a la Edeeste. En esta distribuidora, de 6,951 reclamaciones en el trimestre enero- marzo 2023, tuvo que acreditar más de RD$3.2 millones.

Edesur registra 3,001 reclamaciones de sus clientes y tuvo que acreditarles más de RD$2.5 millones.

La Edenorte registra 1,463 reclamo y acreditó de estos un total de RD$253, 206.91.

En octubre-diciembre 2022 las acreditaciones fueron en total menores a las de una sola distribuidora en el primer trimestre de este año.

Solo se pueden leer dos reclamos por alta facturación.

Pérdidas en las EDES

En un informe con datos de enero de este año 2023, del Ministerio de Energía y Minas, sobre el desempeño de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes), se indica que el déficit (pérdidas) de Edeeste fue de un 47.4%, el peor de todas.

En la Distribuidora del Norte el déficit fue de un 21.8% en enero pasado y en la Edesur de 26.1%.