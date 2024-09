Trabajadores del Central Romana desautorizan marcha

El Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romana, negó que exista algún conflicto obrero patronal actualmente, y desautorizó una marcha convocada por personas que dijo no laboran en el área, ni son genuinos representantes de los obreros.

Al rechazar el llamado, el gremio dijo que los convocantes no son genuinos, ni representan los más de 18,000 empleados que están organizados en el Sindicato Unido desde el 1962, donde se vienen firmando cada tres años convenios colectivos a favor de la clase trabajadora.

“Llevamos el mayor logro y exhibimos las conquistas más avanzadas del movimiento sindical de la República Dominicana, en términos de; bonificación, salud y viviendas”, expuso Próspero Juan, dirigente del gremio. Refirió que ningún sindicato del país, puede exhibir más de 8 mil viviendas gratuitas para sus trabajadores, muchas de las cuales oscilan entre 3 y 7 millones de pesos.

“Aquí en La Romana no se está en conflicto, sino en concertación. Rechazamos el intento, porque aquí no queremos marcha, aquí no hay conflictos, los trabajadores de la zona agrícola están todos afiliados al Sindicato Unido desde hace 62 años y tienen sus genuinos representantes”, expresó Próspero Juan.

Lamentó que personas que nunca han trabajado, ni han estado por el área, en momentos en que se está analizando lo de la cesantía, el código laboral y la Ley 10-01 del área de la salud, salgan con esto, que no pueden hacerlo, porque ni son auténticos, ni líderes que representan, ni defienden los intereses de los trabajadores, que si tienen quién los defienda.

Trabajo Forzoso

El gremio rechazó lo de: ´Trabajo forzoso´ al afirmar que, desde hace más de diez años, tampoco se utilizan ´juntas de bueyes´, al indicar que “Son personas que le están hablando mentiras al país, hablando de maltratos, en momentos en que debemos contemplar, las reivindicaciones que podemos exhibir”.

El líder sindical citó: “A todos los picadores, se les dio sus vacaciones. Los picadores aquí tienen transporte decente, tienen servicio de agua potable en los bateyes, se está electrificando, tienen en los carriles de caña, baños ambulantes para hacer sus necesidades, y a los picadores, luego que se le está realizando su contrato, se le está dando sus prestaciones laborales”.

Seguro familiar

Expuso que ninguna empresa, como el Central Romana ha pagado servicio de salud, como tienen todos los braceros del área cañera, quienes cuentan con un seguro familiar de 200 mil pesos, en el caso de muerte de ellos y sus esposas. “Es bueno señalar que los trabajadores de la zona agrícola, se traen, no al hospital del seguro, sino al Centro Médico, donde mismo atienden a los ejecutivos de la empresa, a ellos se le presta asistencia”.

El asesor ad-vitam del Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romana dijo no saber, lo que buscan esas personas, convocando marcha, con lo que le hacen daño a los propios trabajadores y los planes que siguen, que contempla y aplica aumento de salario, a través del Pacto colectivo, a través de la concertación; “por lo que entendemos que esos grupos, lo que buscan es dilatar, el conflicto que mantiene frenada una solución al problema del azúcar, a nivel internacional”.

Dijo que, con esta acción, de alguna manera se trata de hacer daño a los trabajadores, para que puedan seguir viviendo y logrando reivindicaciones, señalar que ellos al hablado de conseguir conquistas como pensiones, que no han logrado, para un solo obrero, y sin embargo se tratan de aprovechar y servir de los trabajadores con su intento.

Prospero Juan quien lleva varias décadas ligado al movimiento sindical en favor de los obreros de la empresa Central Romana concluyó diciendo: “Nosotros reiteramos nuestro llamado, el nuestro, que es el auténtico, para desoír ese llamado a los trabajadores, dado que esos no los representan y que la única entidad que los defiende y lo enfoca, es el Sindicato Unido del Central Romana”.

Los acuerdos

El Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romana y la empresa firmaron un pacto colectivo de garantías laborales, incluyendo aumentos salariales anuales, que beneficia a todos los trabajadores cañeros de la compañía desde 1966, convenio que se renueva cada tres años, por lo que un aumento salarial de un 18 % alcanzó en su última versión del pacto será renovado el próximo mes de diciembre.

La empresa que inició un proyecto con Edeeste superior a los 60 millones de pesos para proveer energía a través del tendido eléctrico en comunidades agrícolas y desde el verano del 2021 hasta la fecha, Central Romana ha electrificado 1,148 casas familiares y 1,083 dormitorios de trabajadores solteros, mediante un plan continuo de energía renovable, con la instalación de paneles solares, bajo una inversión hasta el momento de 52 millones 820 mil 236 pesos.

El Central Romana tiene contemplado para diciembre de este año un aumento de salarios para sus trabajadores, en cumplimiento al pacto colectivo que hizo en 1966 con el Sindicato Unido de Trabajadores.