Residentes del residencial Patio D’ Isabelita dicen verse afectados por humo de autobuses

Desesperados y con “el grito al cielo” están los residentes del residencial Patio D’ Isabelita, en el Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, y dicen que están cansados de respirar el humo que emanan al menos 20 autobuses ubicados detrás de los edificios.

Félix Marcelino, presidente del consorcio de propietarios del área residencial, dijo durante su denuncia, que los vehículos se encuentran encendidos la mayor parte del día, por lo que el monóxido de carbono que estos esparcen en el área entra a sus apartamentos, causando incomodidad en los vecinos.

“Donde están los autobuses es un solar que lo utilizan como taller y para estacionamiento (...) Una persona en la noche inhalando todo eso puede fallecer y hay cuatro familias que decidieron abandonar el residencial porque no aguantan”, explicó Marcelino, mientras explicaba su incomodidad.

Pese a los llamados de atención, el líder del consorcio de propietarios dijo que el encargado de los autobuses muestra actitud desafiante al momento que este intenta realizar un acercamiento para llegar a un acuerdo.

“Cuando vamos a quejarnos nos dicen que ellos están pagando su dinero y nos dicen de todo, aunque hay algunos que se han intimidado y dicen que no se buscarán un problema y dicen que mejor se van”, mencionó.

Cuando el humo empezó a afectar a los residentes, estos se dirigieron al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, donde, según alegan, fueron enviados al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, del cual no recibieron una solución favorable.

“Fui dos veces al Ayuntamiento y en la segunda que fui me bloquearon. Nunca nos resolvieron el caso y nosotros esperando que ellos, que son las autoridades, puedan mediar por nosotros y hablar con ellos”, aseguró.

De igual manera, Marcelino afirmó que, debido al humo que entra por las habitaciones de los apartamentos, algunos propietarios han optado por alquilar o vender su apartamento, algo que no resulta para ellos porque los inquilinos se mudan cuando se ven afectados por los retos de monóxido de carbono.

“Hay un propietario que ha tratado de alquilar; en un año lo alquilo y tres veces las personas se mudaron porque no aguantaban, pero el que alquila tiene opción de irse fácilmente, pero el que vive ahí no tiene la opción de irse porque no quiere abandonar su propiedad y cuando quiere vender no puede porque cuando la gente va y ve esa situación no la quiere comprar porque no se quiere meter en esa situación”, agregó, incómodo por la situación en la que vive como propietario.