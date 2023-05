Después de 60 semanas, el Gobierno baja las gasolinas

El Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes (MICM) dispuso una rebaja en los precios locales de los combustibles, en momentos en los que el precio del barril del crudo WTI (West Texas Intemediate) se encuentra a la baja en el mercado de Nueva York.

Las gasolinas bajaron entre uno y dos pesos y solo al GLP le fue rebajado RD$3.00 por galón.

Los precios de los combustibles se mantienen elevados desde que el petróleo mundial se cotizaba a un alto precio y la población esperaba mayores disminuciones, debido a que el Gobierno prometió rebajas siempre que el petróleo se vendiera por debajo de US$85.

La rebaja actual no se producía desde hace más de 60 semanas, aunque esta vez el precio del gas natural fue ajustado al alza.

El anuncio de la disminución de precios de los combustibles fue dispuesto por el Gobierno, a través del MICM.

Consultado al respecto, el economista Henri Hebrard, dijo que esta es una muy buena noticia para la economía dominicana y que aunque la gente esperaba que bajaran más hay que ser justos porque se está en un momento de alta volatilidad mundial y no se sabe si el petróleo volverá a subir en el corto plazo o no. Además, porque todavía hay un diferencial entre el precio de las gasolinas y el del petróleo de US2 y US5, que no se ha resuelto y todavía hoy está por encima de los US$30.

Medida

Es una primera medida y es una doble buena noticia, recalcó Hebrard.

Los precios de los combustibles inciden directamente en los costos de producción y en los precios, además de los aportes del presupuesto nacional destinados al subsidio. Al respecto, Hebrard dijo que con esa medida “se libera dinero” para otras compras como alimentos, materiales de construcción o transporte y eso impulsa el crecimiento de la economía, y también incide en la disminución de la inflación, de seguir bajando el crudo mundial y sus derivados.

Estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de este mes (mayo) bajará y eso llevará a una disminución de la inflación anualizada menos de 5 %.

Como también, indicó, la tasa de interés del Banco Central se espera que baje en el trimestre “más temprano que tarde” y eso ayudará al crecimiento de la economía para el cuarto trimestre.

De acuerdo con Hebrard la medida del Gobierno, aunque no había mucho espacio para más, también es buena en cuanto a la parte fiscal, ya que se tenía contemplado en el presupuesto nacional de 2023 uno RD$20,000 millones en subsidio. Estima que la baja de precios del petróleo y derivados en el mercado internacional generará un ahorro este mes de RD,000 millones, debido a que se destinará menos subsidio a los combustibles de lo que estaba previsto.

Explicó que un factor a considerar es que la baja de la tasa del dólar ha facilitado la medida. Indicó que de 75 millones de barriles por año que el país importa, apenas ocho millones es petróleo crudo.

Sostuvo que se espera que el petróleo siga bajando y que el diferencial de la gasolina y el gasoil también baje.

En el caso del gasoil, explicó que la semana anterior no bajó y por tanto había espacio.

El barril del WTI cerró ayer a US$70.04 por barril, US$0.83 menos.

Los precios

El gas licuado de petróleo (GLP) tendrá una disminución en su precio de venta al público de RD$3.00,mientras que la gasolina premium bajará RD$2.00, la regular RD.00 y el diesel óptimo RD$2.00. Sin embargo, el gas natural tendrá un ajuste al alza, dice la nota del MICM.

“Luego de hacer frente a la crisis sanitaria más importante de las últimas décadas y en consecuencia, a su impacto en la economía dominicana, el gobierno del presidente Luis Abinader anuncia hoy al país con optimismo y con la transparencia que nos ha caracterizado, que después de casi tres años de subsidio, se producirán rebajas a los combustibles”, anunció el Ministro.

“Desde el inicio de esta gestión, asumimos el compromiso con la ciudadanía de comunicar al país, semana tras semana, con precisión y sin secretos, la realidad del comportamiento del mercado de los hidrocarburos. Realidad esta, que precisaba intensos sacrificios cuando el mercado imponía valores indeseados por todos, a los que el Gobierno respondió con un plan de subsidios extraordinario, que en ocasiones ascendió solo para una semana a más de 1,800 millones de pesos”, afirmó Bisonó.

Gasolina y gasoil

El galón de gasolina premium bajó RD$2.00, de RD$293.60 a RD$291.60; el de la gasolina regular bajó RD.00, de RD$274.50 a RD$273.50.El gasoil óptimo bajó RD$2.00 y el regular se quedó igual.

GLP baja

Los precios del avtur y el kerosene son de RD$2.55 menos y RD3.00 menos, mientras el fuel oil 6 y el fuel oil 1 % bajaron RD$5.50 . El Gas Licuado de Petróleo (GLP) bajó RD$3.00, pero el gas natural subió RD$5.00, desde hoy hasta el próximo sábado.