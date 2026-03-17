Cómo el factor económico puede influir en el bienestar emocional de las personas

¿Pueden las finanzas afectar la salud mental o la salud mental puede desencadenar una crisis financiera? Es la pregunta que responde la guía “Finanzas y salud mental en las mujeres” de la Oficina de Protección al Usuario de los Servicios Financieros (ProUsuario) de la Superintendencia de Bancos.

Según establece el documento, cuando las limitaciones financieras se convierten en una constante preocupación, hablar de bienestar general o salud mental se vuelve un tema casi imposible para dar paso a malestares físicos como presión arterial alta, dolores de cabeza o problemas digestivos.

En casos extremos podría llevar a consecuencias graves como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, además de irritabilidad y falta de concentración, generando un impacto negativo en el desempeño laboral y relaciones laborales.

"Las tensiones económicas pueden conllevar problemas de salud mental, ya sea por gastos inesperados, falta de ahorro, emergencias médicas, pérdida de empleo o ingresos inestables; incluso, presión social por mantener cierto estilo de vida. Estos factores pueden detonar estrés, ansiedad y otros trastornos, afectando nuestro bienestar emocional y físico”, redacta el artículo.

Por otro lado, el manual también explica que el estrés o la forma en cómo nos sentimos también puede afectar la forma de gastar y manejar el dinero, volviendo una práctica común el utilizarlo como un medio de satisfacción momentánea cuando se atraviesan por momentos de ansiedad, tensión o alivio fugaz.

Este comportamiento es nombrado como gasto emocional y no solo responde a una necesidad psicológica de aliviar tensiones, sino que también toma influencia de la cultura del consumo que asocia la felicidad con la adquisición.

Más se advierte que este vínculo entre lo emocional y la gestión financiera puede provocar conductas de riesgo a largo plazo al crear un círculo vicioso donde el bienestar emocional depende de lo que compramos.

Relación con el dinero

Al analizar el impacto que tiene el dinero en la vida general, la guía recomienda realizar un autoanálisis con preguntas claves que inviten a reflexionar sobre cómo las experiencias personales y los mandatos sociales moldean la manera en que se gestionan los recursos económicos.

Hacernos conscientes de nuestras emociones y de los patrones de conducta que asumimos en torno al dinero es fundamental para nuestra estabilidad financiera y emocional.

"Muchas veces, nuestras decisiones económicas no responden a la lógica, sino a emociones como miedo, ansiedad o deseo de aprobación, lo que puede llevarnos a hábitos perjudiciales como el endeudamiento excesivo o la falta de ahorro”, reflexiona el escrito.

Como consecuencia, reconocer este patrón permite identificar las creencias limitantes respecto al dinero, romper ciclos dañinos y asumir una gestión más saludable alineada con objetivos reales.