El Ministerio de Trabajo informó que debido a los obstáculos se decidió una prórroga para el registro de la Planilla del Personal Fijo (DGT-3), hasta el 31 de enero de 2026, para cumplir lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento 258-93, para la aplicación del Código de Trabajo .

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, ha otorgado dicha prórroga con el objetivo de que los trabajadores actualicen los datos de las empresas, establecimientos y sus trabajadores, así puedan completar el registro en el Sistema Integrado de Registro de Personal, procedimiento imprescindible en la renovación.

El documento debe ser registrado a través de la siguiente dirección electrónica https://ovi.mt.gob.do, procediendo a registrar sus trabajadores en el establecimiento en que esté prestando sus servicios y una vez estén seguros de que las informaciones contenidas en la planilla sean correctas, deberán proceder a realizar el pago correspondiente por medio de una de estas dos vías: a) realizar una transacción electrónica con tarjeta de crédito o de débito, b) adquirir un PIN en una de nuestras Representaciones Locales de y proceder Trabajo con el registro definitivo.

Al vencerse dicho plazo los Inspectores de Trabajo levantarán actas de infracción a los permisos que no hayan cumplido con el registro del documento referido.

Para mayor información comunicarse al correo electrónico sirla.info@mt.gob.do, o llamar a los números 809-535-4404, opción 1, oa las extensiones 3004 a la 3005 y 3016.