Seguros Reservas opera con un índice de solvencia superior al 1%

La empresa aseguradora Reservas registra un índice de solvencia superior al 1% establecido por las normas, incluso figura entre las entidades de su tipo con mayor capacidad de coberturas.

El dato, registrado por la Superintendencia de Seguros, la empresa Seguros Reservas muestra un índice de solvencia y de liquidez superior a las normas, de 2.83% y 1.72%n respectivamente.

En respuesta a señalamientos del economista Juan Ariel Jiménez, la empresa dijo que en 2025 sus utilidades aumentaron un 133%, pasando de RD$789 millones a noviembre 2024 a RD$1,839 millones a noviembre de 2025.

Jiménez, en su reciente artículo titulado “El diablo está en los detalles”, se refirió a situaciones registradas antes de 2025, período en el cual algunos segmentos de negocios no arrojaron buen desempeño, pero estos no afectaron el cierre final de la aseguradora, según expertos del sector asegurador que descartan déficit, ya que la rentabilidad se logra con inversiones de ingresos y no con las de las primas.

Además de que para que se dé un “default” tiene haber un déficit entre ingresos y gastos y eso no ocurrió, ya que no hubo quejas de incumplimientos.

Según informes, la Superintendencia de Seguros se pronunciará al respecto y luego la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar).

Nelson Arroyo, actual vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, fue nombrado en esa institución el 27 de agosto de 2024, en la que solo estuvo tres meses de ese año. El anterior titular fue Víctor R. Rojas.

Utilidades

Seguros Reservas proyecta cerrar diciembre de 2025 con utilidades superiores a los RD$2,300 millones, lo que constituiría el mejor desempeño financiero de sus 23 años de trayectoria, cuyo desempeño dice que supera ampliamente el que hasta ahora había sido el mejor año de Seguros Reservas, correspondiente a 2020, cuando las utilidades ascendieron a RD$1,653 millones, reflejando un incremento estimado de 39% respecto a ese récord histórico.

En el ámbito operativo, la compañía mantuvo una evolución favorable en sus principales indicadores. A noviembre de 2025, las primas suscritas superaron los RD$23,000 millones, para un crecimiento interanual de 10%, mientras que las primas cobradas aumentaron 11%, al pasar de RD$22,000 millones en noviembre de 2024 a RD$24,000 millones en el mismo período de 2025.

Indica que estos resultados cuentan con el aval de la firma auditora KPMG, con la calificación de riesgo AAA con perspectiva estable otorgada por Feller Rate, y con respaldo de su casa matriz, el Banco de Reservas.