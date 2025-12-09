Charlie Mariotti dice hay contradicción entre Acoprovi y Banco Central

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, asegura que hay contradicción entre la denuncia de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) y las cifras divulgadas por el Banco Central sobre el uso de los RD$81,000 millones liberados en junio de 2025.

Mariotti señaló que las cifras oficiales del Banco Central muestran que el sector construcción recibió RD$11,993 millones de esos recursos, y que además se otorgaron RD$3,678 millones para viviendas de bajo costo y RD$2,632 millones para préstamos hipotecarios en general.

Sin embargo, Acoprovi—gremio que agrupa a prácticamente todos los constructores de viviendas del país— afirma que la vivienda no recibió impacto real de esa liquidez.

“Aquí hay dos versiones completamente distintas. Acoprovi dice una cosa y el Banco Central dice otra. Entonces, ¿quién le responde a Acoprovi? ¿La Asociación de Bancos? ¿El gobernador del Banco Central? ¿Quién explica esta diferencia?”, señaló.

El aspirante presidencial agregó que es perfectamente posible que los montos reportados por el Banco Central no se hayan canalizado hacia vivienda residencial, sino hacia otros segmentos dentro del sector construcción, como remodelaciones, proyectos comerciales, ampliación de hoteles o infraestructura privada.

“Si el Banco Central dice que destinó casi 12 mil millones a construcción, pero Acoprovi —que es el gremio bandera de la vivienda— asegura que no recibió nada, entonces la pregunta no es ideológica, es técnica: ¿a dónde fue ese dinero? ¿Qué tipo de construcción lo absorbió?”, expresó.

Mariotti enfatizó que el sector vivienda enfrenta una caída superior al 12 %, con proyectos detenidos, costos elevados y un acceso cada vez más difícil al financiamiento, mientras la clase media ve alejarse la posibilidad de adquirir o ampliar una vivienda.

“Las familias no sienten ese dinero. Los constructores de vivienda tampoco lo sienten. La clase media no lo siente. ¿Quién sí lo sintió entonces? Esa es la respuesta que el país merece”, señaló.

Insistió en que no busca confrontar la institucionalidad financiera, pero sí exige claridad ante un conflicto de datos que afecta directamente la credibilidad de las políticas monetarias anunciadas.

“No puede ser que Acoprovi haga una denuncia de esta magnitud y nadie del sistema financiero le responda. Si un sector que mueve empleo, materiales, inversión y dinamismo económico dice que la vivienda no recibió nada, alguien debe explicar por qué las cifras oficiales parecen contar otra historia”, afirmó.

“Los RD$81,000 millones no pueden quedarse en zonas grises. El país necesita saber qué pasó, cómo se usaron y por qué el sector que más transforma vidas —la vivienda— hoy se siente completamente desatendido”, declaró.