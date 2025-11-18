Estados Unidos le quita aranceles a varios productos que exporta el país

Mediante la modificación de la Orden Ejecutiva 14257, el Gobierno de Estados Unidos decidió poner arancel cero a más de 1,000 productos, de los cuales República Dominicana exporta US$581 millones a ese mercado.

La orden, dispuesta por el presidente Donald Trump y que entró en vigor el pasado jueves 13 de noviembre, modifica el “Arancel Armonizado de los Estados Unidos” para las mercancías importadas para consumo o retiradas de depósito para consumo, según apunta la disposición colgada en el portal oficial de la Casa Blanca.

La información fue ofrecida al LISTÍN DIARIO por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, quien afirmó que esta medida implica un ahorro significativo en el pago de aranceles que beneficia a los exportadores dominicanos de productos como cacao, oro, medicamentos, semiconductores, aguacate, bananas, café, tomates, mangos, guayabas, cocos, plátanos, lechosas, entre otros.

Señaló que “el Gobierno dominicano continuará las conversaciones e intercambios iniciados desde abril de este año, con las distintas agencias estadounidenses, para potencialmente añadir más productos a esta lista de beneficios, a fin de elevar la mayor parte de nuestras exportaciones al arancel cero”.

En la orden, el presidente Donald Trump señala que “tras considerar la información y las recomendaciones que me han proporcionado, el estado de las negociaciones con diversos socios comerciales, la demanda interna actual de ciertos productos y la capacidad interna actual para producirlos, entre otros factores, he determinado que es necesario y apropiado modificar aún más el alcance de los productos sujetos al arancel recíproco impuesto en virtud de la Orden Ejecutiva 14257, en su versión modificada”.

Agrega el mandatario estadounidense que, específicamente, en la orden se determina que ciertos productos agrícolas no estarán sujetos al arancel recíproco impuesto en virtud de la Orden Ejecutiva 14257, en su versión modificada.

Expone que el Secretario de Comercio y el representante Comercial de Estados Unidos continuarán monitoreando las circunstancias relacionadas a la emergencia declarada en la Orden Ejecutiva 14257 y consultarán periódicamente sobre dichas circunstancias con cualquier funcionario de alto rango que consideren pertinente.

Trump sostiene que estos funcionarios le mantendrán informado sobre cualquier circunstancia que, a su juicio, pudiera indicar la necesidad de que el Presidente tome medidas adicionales.

Justificación para la imposición de aranceles

En la disposición, el presidente Trump expone que a raíz de constatar déficit comerciales anuales de bienes de Estados Unidos elevados y persistentes que constituían una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos, tomó la decisión de declarar una emergencia nacional e impuso “ciertos derechos ad valorem” que consideró necesarios y apropiados, a una lista de bienes que, a su juicio, no debían estar sujetos a los derechos ad valorem.

Antecedentes

A mediados de abril de este año, Estados Unidos impuso un 10% de aranceles a los productos que exporta República Dominicana a su territorio, a pesar de lo acordado en el Tratado de Libre Comercio DR-Cafta.

La medida ha tenido un impacto negativo en los distintos sectores productivos, especialmente las Zonas Francas.

El Gobierno, bajo el liderazgo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Hacienda y de Relaciones Exteriores, estableció una Mesa de Trabajo Intersectorial y propició reuniones de alto nivel de negociación con EE.UU.