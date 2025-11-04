El CONEP respalda posposición de la Cumbre de Las Américas

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresó su respaldo a la decisión del Gobierno de posponer la Cumbre X Cumbre de las Américas, la V Cumbre Empresarial de las Américas, que estaba programada para el próximo mes de diciembre.

La entidad empresarial emitió un comunicado en el que resalta que durante más de dos años ha trabajado junto al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para asegurar el éxito de la Cumbre, contando con el apoyo de empresas, gremios y aliados estratégicos.

“El CONEP respalda la decisión de reprogramar el evento, en atención a las circunstancias geopolíticas actuales, y reitera su compromiso con los objetivos que inspiran esta iniciativa: promover la inversión, la innovación, la sostenibilidad y la integración económica del hemisferio”.

Igual, agradece la comprensión, el respaldo y la confianza de todos los actores involucrados, y “confirmamos que mantendremos informada a la comunidad empresarial sobre los próximos pasos y las nuevas fechas que se establezcan”.

EEUU apoya decisión del Gobierno dominicano

La noche de este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) comunicó la decisión de posponer la realización de la cumbre señalando que actualmente existen “profundas divergencias” que dificultan la ejecución de un “dialogo productivo” en la región.

"Esta posposición conlleva nuevas consultas sobre la fecha de la Cumbre y ampliar el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan", señala el comunicado dominicano.

Mientras que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, apoyó la decisión del Gobierno Dominicano de posponer la décima edición de la Cumbre de las Américas, la cual estaba pautada a realizarse el cuatro y el cinco de diciembre en Punta Cana.