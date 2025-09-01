Puerto Cabo Rojo crea nuevos empleos y aporta al desarrollo de Pedernales

Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), expresó que gracias a las operaciones de Port Cabo Rojo se crearon más de trescientos empleos directos y cerca de mil indirectos, aportando al desarrollo de la provincia de Pedernales y de la región sur del país.

Sostuvo que Cabo Rojo es una bendición para aquellos que se benefician de la llegada de cruceristas, ya que en la región del Caribe el promedio que gasta cada visitante es entre 90 y 120 dólares, y según mediciones en la República Dominicana, el promedio de gasto es de 108 dólares.

"Muchos jóvenes de la zona anteriormente no tenían la oportunidad en esa región, que es una de las más pobres del país, de tener un empleo digno, y eso hoy es posible gracias al puerto de Cabo Rojo, que trajo dinamismo económico y muchos han retornado a sus comunidades", manifestó Rodríguez.

Al ser entrevistado en el programa Libremente, del Grupo de Medios Panorama, el servidor público precisó que el avance de las terminales de cruceros es una realidad, ya que por Cabo Rojo este año llegarán unos 150 mil pasajeros y además continúan en la ejecución de tres nuevos puertos, cada uno con una temática distinta.

Agregó que la clave del éxito en el funcionamiento de los proyectos portuarios es el aumento de las recaudaciones, logrando mayor eficiencia en el cobro y en el gasto, aprobando proyectos en zonas con acceso al mar.

Llegada de cruceros

Apordom resaltó que las terminales Amber Cove y Taíno Bay de Puerto Plata recibirán en el mes de septiembre 21 cruceros; otros 2 llegarán por Cabo Rojo, en Pedernales.

Apordom puntualizó que, en el reporte de llegada de cruceros para el mes de septiembre, la terminal de Amber Cove será la que recibirá más barcos, con un total de 12, seguida por Taíno Bay con 9 y Port Cabo Rojo con 2, manteniéndose un flujo permanente de llegada de buques con cruceristas a distintos puertos del país.

De igual forma, se comunicó que los cruceros que tocarán puertos dominicanos son: MSC Worlds America, Island Princess, Carnival Celebration, Carnival Vista, Carnival Mardi Gras, Adventure of the Seas, Carnival Sunshine, Carnival Magic, MSC Seascape, Celebrity Reflection, Valiant Lady, Norwegian Escape, Oasis of the Seas y Carnival Conquest.

Mediante una notificación, reiteró que, de acuerdo a lo establecido en cuanto al calendario de proyección de arribo de cruceros, las fechas pueden variar en caso de presentarse situaciones en las condiciones atmosféricas, lo que llevaría a cambios en las rutas establecidas por las líneas de cruceros.