Servicios no financieros: un eje estratégico para la banca

“Si no se transforman, desaparecen”, es la sentencia que parece enfrentar el sistema bancario a nivel global, y lo que está impulsando una metamorfosis en la génesis de servicio del ecosistema financiero.

Los bancos múltiples están pasando de ofrecer solo servicios financieros a facilitar una cartera de servicios no financieros, como consultoría, formación, información y herramientas, así lo refiere el presidente y fundador de la plataforma digital Woki Consulting Europa con sede en Madrid, Juan Francisco Mejía Betancourt, al ofrecer información respecto a un estudio realizado recientemente por la firma consultora.

En una entrevista concedida al Listín Diario, Mejía Betancourt explicó que esta transformación en la cartera de servicios financieros se debe a varios factores, incluyendo la competencia con las fintech, la creciente demanda de servicios digitales y la necesidad de diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

Expuso que en años anteriores los servicios no financieros eran vistos como un tema de responsabilidad social corporativa de las entidades de intermediación financiera, sin embargo, en la actualidad son y deben ser vistas como un eje estratégico para hacer sostenible su crecimiento y permanencia en el mercado.

“Los Servicios No Financieros se están integrando orgánicamente al negocio bancario, y lejos de ser un mero complemento marginal de las políticas de responsabilidad social. Ello explica la tendencia a ofrecer contenidos originales, de alto valor, así como recursos que efectivamente contribuyan al desempeño empresarial de los clientes, con especial atención al sector de la pequeña y mediana empresa”, refiere el experto.

“Nosotros terminamos hace poco, hace mes y medio, un informe que hicimos a nivel global con 75 bancos de los cinco continentes, donde evaluamos qué están haciendo esos bancos en relación a este tema de los servicios no financieros y así comprobar nuestra hipótesis sobre la tendencia de los servicios no financieros, y la verdad es que el resultado es impresionante porque de esos 75 bancos (…) casi el 70% están ofreciendo ya servicios no financieros”, expone el experto que también es asesor de la Escuela Superior de Administración IESA, del Banco Santander-Madrid, y fundador de la firma Soluciona Empresarial con oficinas en Venezuela, Panamá y República Dominicana.

Puntualizó, además, que los bancos que no se adapten a esta nueva realidad probablemente perderán posiciones en el mercado, porque no ofrecerán un valor agregado que les diferencie de los demas y aseguró que este cambio en la oferta de servicios en el sistema financiero beneficia a las empresas y a las personas, por las oportunidades que pone a su disposición para lograr mayor eficiencia y crecimiento.

Al referirse a los hallazgos de la investigación realizada y que están contenidos en el reporte sobre el estado, tendencias e impacto de los Servicios No Financieros, Mejía Betancourt detalló que esta tendencia se ha convertido en un hecho, y que la mayoría de los bancos grandes del mundo ya están ofreciendo esos servicios.

Agregó que esto se debe a que los servicios financieros tradicionales ya no son suficientes para diferenciarse de la competencia y fidelizar a los clientes.

“Los bancos están monetizando estos servicios no financieros, ya que les permite mejorar su portafolio de crédito, ampliar su cartera de clientes y mejorar como institución financiera”, aseguró durante la entrevista ofrecida al Listín Diario.

Como grandes enseñanzas del estudio realizado, el gerente general y fundador de la plataforma digital Woki Consulting Europa refiere que el futuro de la banca pasa por un proceso de transformación que da un salto de la banca tradicional a la banca digital, con ésto avanza hacia la banca de servicios empresariales y a futuro se visualiza que mute a una banca de plataforma, mediante la cual podrá ofrecer sistemas administrativos, servicios de inteligencia artificial y de manejo de datos.

“La tendencia es que los bancos se conviertan en proveedores de una cantidad de servicios que el cliente necesita en el día a día, más allá de los servicios financieros tradicionales”, sostiene Mejía Betancourt.

Concluye que el futuro de banca depende de su transformación, de su capacidad de diferenciarse para poder competir y retener a sus clientes, de su determinación para innovar y profundizar sus oportunidades mediante la creación de un ecosistema integral de atención a la demanda de las nuevas generaciones.

La apuesta

La banca tiene que diferenciarse de la competencia, retener a sus clientes, segmentar su cartera y ver los servicios no financieros como un eje estratégico de su negocio. “Si no lo hacen, corren el riesgo de desaparecer”, indicó Juan Francisco Mejía Betacourt en la entrevista.

Los SNF

Los servicios no financieros son servicios que los bancos ofrecen a sus clientes con un valor agregado especial, como consultoría, formación, información, creación de ecosistemas y herramientas que sirven de ayuda a sus clientes.