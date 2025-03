Revisión contenedores deja pérdidas a bananeros

El método de revisión de los productos de exportación, que se pueden ver sujetos al tráfico de drogas reflejadas en la mercancía, ha generado pérdidas millonarias a los productores, específicamente de banano, en la provincia Valverde, debido a que los países a los que se exporta, no reciben la fruta dañada ni maltratada.

Distintos productores explicaron a LISTÍN DIARIO cómo el método de revisión de los productos y el tiempo en que estos permanecen en los contenedores, antes de darles salida a los países de exportación, perjudica la mercancía, haciendo que las empresas encargadas de recibirla, no quieran aceptarla debido a la condición del fruto.

Esto ha generado pérdidas millonarias, al punto de que en el año 2023, de acuerdo a Gil Blas Martínez, productor de banano en la zona de Valverde, los reclamos, que es como se le llama a la devolución que hacen las empresas cuando no quieren recibir la mercancía a causa del estado en que estás se encuentran, ascendiera a unos $6,000,000 millones de dólares.

Estos RD$378.426.000 millones de pesos dominicanos, tuvieron que ser pagados por cada productor, luego de que su mercancía le fuera devuelta.

“Cada vez que hay un reclamo es mucho lo que se pierde porque si yo mando 100 cajas, por esas cajas me pagan $1,000 dólares, pero si me mandan un reclamo, a mí me van a cobrar por ese reclamo $24 por cada caja”, expresó Martínez.

Asimismo, aseguró que el sector bananero es sumamente vulnerable por el hecho de que si se exportan 300 contenedores semanales, existe la posibilidad de que esa misma cantidad sea contaminada.

En tanto, Francis Polanco, también productor de banano, expuso que otra de las formas que generan pérdidas, debido al tiempo en que las mercancías permanecen en los contenedores, es cuando el exportador, que es quien les compra, cierra sus establecimientos a la fecha en la que debe llegar la mercancía, por lo que esta se devuelve.

“El barco que sale esta semana hacia Europa, no llega sino hasta Semana Santa, y en esas fechas allá los mercados suelen cerrar, por lo que toda esa mercancía va para el mercado local y debido a la gran cantidad de productos el precio baja y eso nos genera pérdidas”, indicó, afirmando que la semana pasado el quintal de banano era de 800 pesos dominicanos y actualmente se están comercializando a 250, lo que provoca una pérdida de unos 550 pesos por quintal.

Narcobananos

El pasado 15 de marzo, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Monte Cristi, comunicaron el arresto de Yerfri Rafael Santana Durán, alías El Jefe y/o El Patrón, activamente buscado en el marco de la “Operación Narcobananas”.

A Santana Durán se le vincula con el decomiso de 316 láminas, con un peso de 102 kilogramos de cocaína, en el Puerto de Manzanillo, Monte Cristi. El cargamento pretendía salir en un contenedor con bananas, el 23 de septiembre de 2024, con destino a Europa.

Otros casos

El pasado 18 de febrero, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que, junto al ministerio público, confiscó un cargamento de 303 guineos elaborados en cerámica artesanal, llenos de cocaína, durante una labor de inspección conjunta, realizada en el puerto de Manzanillo, provincia Monte Cristi.

Los equipos operativos, atendiendo a informes de inteligencia procedieron a inspeccionar varios contenedores para exportación, cuando detectaron discrepancias en uno de ellos, iniciando inmediatamente el protocolo de actuación.

Por instrucciones del fiscal se abrió el contenedor, en cuyo interior se ocuparon 16 cajas con 303 unidades de bananos verdes, hechos en cerámica, rellenos de la sustancia, con un peso total de 32.64 kilogramos de cocaína, según determinó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Según el manifiesto, el contenedor con la carga de banano contaminada, sería enviado desde el Puerto de Manzanillo a los Países Bajos.

Asimismo, el pasado 2 de agosto, otro alijo de drogas, esta vez de 83.25 kilogramos de cocaína, fue decomisado por las autoridades en el Puerto Multimodal Caucedo. Este cargamento tenía como destino Bélgica. Ayer, durante una operación marítima, aérea y terrestre, las autoridades incautaron 532 paquetes de cocaína y 11 de marihuana de una lancha que zozobró, apresando a tres dominicanos y a un colombiano.

El decomiso fue realizado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del ministerio público, apoyados por la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo e inspectores de Aduanas, quienes incautaron 663 láminas que contenían la droga.

Además, el pasado 14 de julio, la DNCD informó sobre la incautación de 918 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, que se encontraban en un contenedor de banano que salía del Puerto Multimodal Caucedo con rumbo a Rotterdam, Holanda.

El operativo, que siguió a informaciones de inteligencia sobre el posible cargamento, fue una labor conjunta del órgano antinarcóticos, la seguridad del puerto de Caucedo e inspectores de la Dirección General de Aduanas, bajo la coordinación del ministerio público.

De acuerdo con las informaciones servidas por el vocero de la DNCD, Carlos Devers, la presunta droga, cuyo peso aún no había sido calculado, se encontraba en 25 sacos y 13 bultos de distintos colores y tamaños.

Alza

“El barco que sale esta semana hacia Europa, no llega sino hasta Semana Santa, y en esas fechas allá los mercados suelen cerrar, por lo que toda esa mercancía va para el mercado local y debido a la gran cantidad de productos el precio baja y eso nos genera pérdidas”, indicó Polanco, quien precisó que la semana pasada el quintal de banano costaba 800 pesos dominicanos y actualmente se están comercializando a 250, lo que provoca una pérdida de unos 550 pesos por quintal.